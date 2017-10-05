Останки пропавшего несколько лет назад челнинца нашли под Челябинском

В поселке Минка Челябинской области нашли скелетированные останки жителя Набережных Челнов Сергея Шлентова, который пропал в 2007 году. Об этом сообщают "Челнинские известия".

Останки были найдены в июле прошлого года, все это время выяснялось, кому они принадлежат. Причина смерти мужчины, родившегося в 1972 году, пока неизвестна.

По данным Следственного комитета, мужчина проживал по адресу: Набережные Челны, д.28/03, со 2 февраля 2007 года с ним была потеряна связь.

Идет раследование.