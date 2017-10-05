В Татарстане ФСБ и МВД задержали полицейских, отпустивших под Новый год пьяного водителя

Их поймали при попытке получения взятки

В Бугульме сотрудники ФСБ и собственной безопаности МВД задержали двух местных полицейских, которые под Новый год отпустили пьяного водителя. Информацию, которую сообщил источник ProKazan.ru, подтвердили в пресс-службе МВД по РТ.

Предварительно, с 31 декабря на 1 января двое полицейских остановили авто с пьяным водителем, после этого они договорились, что за 10 тысяч рублей не будут составлять на него административный протокол. 9 января при попытке передачи денег полицейские были задержаны.

Сейчас возбуждено дело по статье "Дача взятки должностному лицу".

- В случае установления вины сотрудников полиции, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание, предусмотренное действующим законодательством. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены непосредственные руководители, - сообщили в пресс-службе МВД.

Сейчас один из сотрудников находится по подпиской о невыезде, другой - в изоляторе временного содержания.