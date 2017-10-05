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В Татарстане ФСБ и МВД задержали полицейских, отпустивших под Новый год пьяного водителя

В Татарстане ФСБ и МВД задержали полицейских, отпустивших под Новый год пьяного водителя
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Фото: wikimedia.org
Их поймали при попытке получения взятки

В Бугульме сотрудники ФСБ и собственной безопаности МВД задержали двух местных полицейских, которые под Новый год отпустили пьяного водителя. Информацию, которую сообщил источник ProKazan.ru, подтвердили в пресс-службе МВД по РТ.

Предварительно, с 31 декабря на 1 января двое полицейских остановили авто с пьяным водителем, после этого они договорились, что за 10 тысяч рублей не будут составлять на него административный протокол. 9 января при попытке передачи денег полицейские были задержаны.

Сейчас возбуждено дело по статье "Дача взятки должностному лицу".

- В случае установления вины сотрудников полиции, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание, предусмотренное действующим законодательством. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены непосредственные руководители, - сообщили в пресс-службе МВД.

Сейчас один из сотрудников находится по подпиской о невыезде, другой - в изоляторе временного содержания.

ProKazan.ru, 13.01.2018, 09:30
Тэги: Криминал, Народная новость
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Комментарии

Димас люблю пивас13 января 2018, 09:49
Всех с праздником со старым Новым годом :-D
3
28
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Горожанин13 января 2018, 10:08
В последний момент денег жалко стало...
1
24
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Горожанин13 января 2018, 10:17
Что теперь они детям скажут? Когда к морю поедут?
3
13
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Горожанин13 января 2018, 10:21
За 10000 тыс.даже разговаривать с тобой не будут.
Лучший комментарий
3
57
Согласны с автором?
Горожанин13 января 2018, 10:23
Показуха провинции. Как будто в столице так не делают. Делают, так же отпускают тока тех кто например участвовал в данной операции, а иак же др верхушки
2
12
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Горожанин13 января 2018, 10:23
Странно всего то на 10 тыс. договорились, гаишники с понятиями или водила жмот.
3
28
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Горожанин13 января 2018, 10:43
Водителя пьяного надеюсь прав лишили?
2
23
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Горожанин13 января 2018, 10:45
Там очевидец присутствовал?Может он сочинил,чтобы 350 р получить.
4
8
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Ага13 января 2018, 11:04
В ответ на комментарий пользователя
Странно всего то на 10 тыс. договорились, гаишники с понятиями или водила жмот.
Развернуть
В Бугульме, похоже, такса ниже.
2
17
Согласны с автором?
qw13 января 2018, 11:13
Интересно, а фсб то тут причем?
3
9
Согласны с автором?
Горожанин13 января 2018, 11:25
В ответ на комментарий пользователя
Интересно, а фсб то тут причем?
Развернуть
Они сейчас везде. Даже здесь.
1
16
Согласны с автором?
Горожанин13 января 2018, 11:28
В ответ на комментарий пользователя
Интересно, а фсб то тут причем?
Развернуть
Коррупция в одной структуре, вынуждает подключать другую структуру. И так, пока и эта структура не ''заразится '.А потом кирдык.
0
16
Согласны с автором?
Горожанин13 января 2018, 12:09
В ответ на комментарий пользователя
Коррупция в одной структуре, вынуждает подключать другую структуру. И так, пока и эта структура не ''заразится '.А потом кирдык.
Развернуть
Полиция сокращается, фсб расширяется. Вот вам и ''пиночет ''.:-D
3
9
Согласны с автором?
Горожанин13 января 2018, 12:23
В ответ на комментарий пользователя
За 10000 тыс.даже разговаривать с тобой не будут.
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Учись грамоте сынку: 10000 тыс. это 10 000 000 рублей)))
1
9
Согласны с автором?
Горожанинив13 января 2018, 12:47
Как говориться в народе.Борьба с проституцией начали силами своего борделя
0
6
Согласны с автором?
marex13 января 2018, 14:34
за демпинг повязали. не надо обрушивать рынок
0
7
Согласны с автором?
Горожанстод13 января 2018, 14:46
Так ментам и надо , дулте
3
1
Согласны с автором?
Горожанин13 января 2018, 16:11
Когда уже наконец всерьез возьмутся за МВД РТ чтобы остановить этот беспредел в погонах
1
5
Согласны с автором?
Горожанин13 января 2018, 17:18
>>- В случае установления вины сотрудников полиции, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание,

тоесть эти, так сказать граждан, таки посадят на кол перед упралением МВД и продержат так с месяцок в назидание своим коллегам в погонах? наверное, это единственный способ мотивации против взято.

но нет, им скажут - как не хорошо, вон из Полиции. и пойдут они в ЧОП. Считай ничего им не будет.

вот такое правосудие.
3
2
Согласны с автором?
Горожанин13 января 2018, 20:56
В ответ на комментарий пользователя
Интересно, а фсб то тут причем?
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Вас, гражданин, это не касается! Пишите комментарии дальше
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