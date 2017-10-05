В Казани ожидается -18 градусов

В Казани 13 января ожидается облачная погода, без осадков. Ветер юго-западный слабый. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Минимальная температура воздуха утром 21-23 градуса мороза, максимальная температура воздуха днем от 16 до 18 градусов мороза. На дорогах гололедица.

ГУ МЧС России по РТ во избежание переохлаждения и обморожения рекомендует не выходить на улицу без необходимости.