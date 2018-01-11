СМИ: ямальская компания поставит в Татарстан 5 тонн халяльной оленины

В Казань и Набережные Челны предприятие «Возрождение» из Ямало-Ненецкого автономного округа поставит 5 тонн халяльной оленины. Об этом сообщил директор предприятия Андрей Русаков, передает ТАСС.

- Переговоры шли долго, почти все лето, потому что по стандарту «халяль» по оленине практически никто не работал. В этом году мы забили первую пробную партию мяса в 5 тонн, - отметил Русаков.

По его словам, забойный комплекс оборудован под новые технологии.

- Казанские специалисты присутствовали и при забое. Они приедут на Ямал, чтобы проконтролировать загрузку. Все проходит в соответствии с канонами, - уточнил директор предприятия.

Так, муфтий Духовного управления мусульман в Ямало-Ненецком автономном округе Хайдар Хафизов отметил, что подобные поставки помогут в создании бренда халяльной оленины.