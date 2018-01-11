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Появилось видео из изолятора, где содержится убийца лыжницы из Нижнекамска

Появилось видео из изолятора, где содержится убийца лыжницы из Нижнекамска
16+
Фото: скриншот видео МВД РТ

Появилось видео из следственного изолятора, где содержится убийца 28-летней Гульшат Котенковой.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что подозреваемый в убийстве 37-летний Даниил Котенев после того, как убил девушку, пытался сжечь ее тело.

Мужчина освободился из мест лишения свободы летом прошлого года, последний срок отбывал за изнасилование с 2009 года. В день убийства Котенев распивал спиртные напитки на работе неподалеку от лыжной базы. В дальнейшем он пошел пешком домой, но заблудился в лесу.

- Выйдя на лыжню, злоумышленник встретил потерпевшую, вступил с ней в перепалку и, угрожая газовым пистолетом, заставил пройти в стоявшую неподалеку будку. Здесь он избил женщину, нанеся ей несколько ударов горлышком разбитой бутылки по лицу и шее, - сообщили следователи. 

Девушка вместе с мужем и ребенком приехала на базу, чтобы покататься на лыжах, около 14 часов она решила покататься одна и пропала. Уже ночью ее тело нашли полицейские и волонтеры, выяснилось, что ее зарезали осколком бутылки. 

Люция Кашапова, 12.01.2018, 17:48
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин12 января 2018, 18:09
Да, да, целенаправлено пошел через лес и заблудился в нем. Через буреломы шел по пояс в снегу. Приключения пошел искать, в лесу он заблудился. Даже будка знал где стоит, пил там наверно еще раньше.
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2
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Горожанин12 января 2018, 18:10
Ну и рожа. Слов нет...... В его взгляде не видно раскания. И этот человек, причинит такое горе семье,маленького без матери оставил.
5
6
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ага12 января 2018, 18:10
Хотелось бы посмотреть фильм о Мусине, а то он даже на суде отсутствует!
Лучший комментарий
0
24
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Горожанин12 января 2018, 18:21
В ответ на комментарий пользователя
Ну и рожа. Слов нет...... В его взгляде не видно раскания. И этот человек, причинит такое горе семье,маленького без матери оставил.
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А как ты хотел? Летом только освободился, уже газовый пистолет надыбал. Как ты думаешь, для чего?
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Горожанин12 января 2018, 18:22
Что же ты сделал с чужой и своей жизнями, ирод...
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10
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Горожанин12 января 2018, 18:26
Так быстро нашли, у нас на Лебяжьем похожий случай был до сих пор ищут, а может не ищут!
0
11
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Горец12 января 2018, 18:30
В ответ на комментарий пользователя
Ну и рожа. Слов нет...... В его взгляде не видно раскания. И этот человек, причинит такое горе семье,маленького без матери оставил.
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На фоторобот, показанный ранее, что-то совсем не похож! 8-|
2
12
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Горожанин12 января 2018, 18:41
В ответ на комментарий пользователя
На фоторобот, показанный ранее, что-то совсем не похож! 8-|
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Фоторобот составляют из нескольких типовых фрагментов. Если бы волантеры, которые его видели были художниками, то нарисовали бы точнее, по памяти.
1
2
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Горожанин12 января 2018, 18:51
В ответ на комментарий пользователя
Ну и рожа. Слов нет...... В его взгляде не видно раскания. И этот человек, причинит такое горе семье,маленького без матери оставил.
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Изнасилование, только эпизод в его деятельности, за что поймали и посадили этого "строителя".
0
2
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12812 января 2018, 18:54
В ответ на комментарий пользователя
Фоторобот составляют из нескольких типовых фрагментов. Если бы волантеры, которые его видели были художниками, то нарисовали бы точнее, по памяти.
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Да фоторобот составили волонтёры, которые в лесу появились через два-три часа после убийства. Менты у них спросили кого подозрительного они там встречали, вот они и вспомнили какого-то левого человека. Стал бы он 3 часа в лесу весь перемазанный кровью их дожидаться?
0
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Я12 января 2018, 18:58
Он не здоров.
0
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Горожанин12 января 2018, 19:02
В ответ на комментарий пользователя
Да фоторобот составили волонтёры, которые в лесу появились через два-три часа после убийства. Менты у них спросили кого подозрительного они там встречали, вот они и вспомнили какого-то левого человека. Стал бы он 3 часа в лесу весь перемазанный кровью их дожидаться?
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А зачем ему тогда в 16-17 часов вечера, уже темно, шляндать по лыжным трассам? Ходьбой с лыжными палочками решил заняться после самогона?
1
1
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Горожанин12 января 2018, 19:08
В ответ на комментарий пользователя
Да фоторобот составили волонтёры, которые в лесу появились через два-три часа после убийства. Менты у них спросили кого подозрительного они там встречали, вот они и вспомнили какого-то левого человека. Стал бы он 3 часа в лесу весь перемазанный кровью их дожидаться?
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Ты реально думаешь, что его подставили? Он взял вину на себя? Наивный чукотский юноша, таких можно бить каждый день, так чтобы глаза не открывались, но он так и не отдаст тебе долг.
0
0
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12812 января 2018, 19:26
В ответ на комментарий пользователя
Ты реально думаешь, что его подставили? Он взял вину на себя? Наивный чукотский юноша, таких можно бить каждый день, так чтобы глаза не открывались, но он так и не отдаст тебе долг.
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Где ты прочитал, что я думаю, что его подставили? Научись читать
1
0
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12812 января 2018, 19:28
В ответ на комментарий пользователя
А зачем ему тогда в 16-17 часов вечера, уже темно, шляндать по лыжным трассам? Ходьбой с лыжными палочками решил заняться после самогона?
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А этот зачем шляндал? Вот и второй через лес домой шел. Территория не огороженная
0
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Горожанин12 января 2018, 19:29
Я уже обрадовался из видео, что его в клетку с собакой хотят поместить.
4
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Венера К12 января 2018, 19:32
Предполагаемый..то есть это не доказано? Вид у него конечно не внушающий доверия, но это еще не доказательство. Давайте без ошибок, следователи, тк настоящего упустить нельзя..
0
4
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Горожанин12 января 2018, 19:36
В ответ на комментарий пользователя
А этот зачем шляндал? Вот и второй через лес домой шел. Территория не огороженная
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Есть лес, реальный лес, дремучий, со всякими зверями. А есть лесопарковая зона, именно в ней прокладывают лыжни, под коньковый ход там укатано метра 2 минимум. И рыси там на башку не прыгают, их там нет. Ключевое, во сколько ушел с работы, и во сколько там шатался, якобы заблудившись.
0
0
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Горожанин12 января 2018, 19:42
Фамилия у убитой и убийцы почти такая же, это как понимать?
2
1
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Димас люблю пивас12 января 2018, 19:52
Свитер классный у мужика!
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Горожанин12 января 2018, 19:55
В ответ на комментарий пользователя
Так быстро нашли, у нас на Лебяжьем похожий случай был до сих пор ищут, а может не ищут!
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На Карбышева девушку порезал тип, которого второй год все ищут!
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Горожанстод12 января 2018, 19:57
Вот такие как этот за Путина и голосуют
3
2
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12812 января 2018, 19:58
В ответ на комментарий пользователя
Есть лес, реальный лес, дремучий, со всякими зверями. А есть лесопарковая зона, именно в ней прокладывают лыжни, под коньковый ход там укатано метра 2 минимум. И рыси там на башку не прыгают, их там нет. Ключевое, во сколько ушел с работы, и во сколько там шатался, якобы заблудившись.
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Там местные наверняка дорожку протоптали. И убийца не в лес с работы кинулся, а лишь по пьяни с тропы сошел
0
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Горожанин12 января 2018, 20:00
Пару голодных псов к нему
3
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Горожанин12 января 2018, 20:23
В ответ на комментарий пользователя
Там местные наверняка дорожку протоптали. И убийца не в лес с работы кинулся, а лишь по пьяни с тропы сошел
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Они по ней на базар за леденцами ходят и по грибы с подснежниками.
0
0
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12812 января 2018, 20:28
В ответ на комментарий пользователя
Они по ней на базар за леденцами ходят и по грибы с подснежниками.
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За пивом он бегал, или так же с работы шёл, или с пьянки, или просто погулять вышел. Гугл в помощь. Там по карте через лес минимум одна автомобильная дорога
0
0
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12812 января 2018, 20:29
В ответ на комментарий пользователя
Они по ней на базар за леденцами ходят и по грибы с подснежниками.
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А за лесом промышленная зона
0
0
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Горожанин12 января 2018, 20:29
В ответ на комментарий пользователя
Там местные наверняка дорожку протоптали. И убийца не в лес с работы кинулся, а лишь по пьяни с тропы сошел
Развернуть
Убийца давно уже сошел с тропы. Типа доктор джекил и мистер хайд? Как выпил, так в оборотнем становится? А зачем пьет, не за этим ли? С восходом солнца до заката типа один человек, а после другой? И кто только вам вдолбил эту сказку?
0
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Димас люблю пивас12 января 2018, 20:33
В ответ на комментарий пользователя
За пивом он бегал, или так же с работы шёл, или с пьянки, или просто погулять вышел. Гугл в помощь. Там по карте через лес минимум одна автомобильная дорога
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Че сразу за пивом то? От пива еще никто никого не убивал! Если не согласен, кинь ссылку, где кто-то кого-то убил, выпив пива!
0
1
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Горожанин12 января 2018, 20:38
В ответ на комментарий пользователя
Там местные наверняка дорожку протоптали. И убийца не в лес с работы кинулся, а лишь по пьяни с тропы сошел
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Он и по трезвяни тебя на нож посадит, потому что хочется выпить и развлечься. А ты источник воплощения его желаний. И это будет очень быстро, если ты будешь так рассуждать. Звериные повадки знаешь ли.
1
0
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12812 января 2018, 20:39
В ответ на комментарий пользователя
Убийца давно уже сошел с тропы. Типа доктор джекил и мистер хайд? Как выпил, так в оборотнем становится? А зачем пьет, не за этим ли? С восходом солнца до заката типа один человек, а после другой? И кто только вам вдолбил эту сказку?
Развернуть
Вы о чём? Все СМИ уже рассказали, что убийца, с его слов, заблудился в лесу и это не переносный, а прямой смысл его слов. Для дураков поясню: есть, например, два района города - промышленный и жилой, люди работают в промышленном, а в жилом, как ни странно, живут. Чтобы попасть с работы домой они протоптали сотню тропок в лесу. И вот один такой человек с не здоровой психикой и моралью по пьяни пошел домой одной из тех троп и заблудился. Вы тут все идиоты, или через одного?
0
0
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12812 января 2018, 20:44
В ответ на комментарий пользователя
Он и по трезвяни тебя на нож посадит, потому что хочется выпить и развлечься. А ты источник воплощения его желаний. И это будет очень быстро, если ты будешь так рассуждать. Звериные повадки знаешь ли.
Развернуть
Как рассуждать? Попрошу вашу расшифровку моих рассуждений в студию
0
0
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Горожанин12 января 2018, 20:45
В ответ на комментарий пользователя
Вы о чём? Все СМИ уже рассказали, что убийца, с его слов, заблудился в лесу и это не переносный, а прямой смысл его слов. Для дураков поясню: есть, например, два района города - промышленный и жилой, люди работают в промышленном, а в жилом, как ни странно, живут. Чтобы попасть с работы домой они протоптали сотню тропок в лесу. И вот один такой человек с не здоровой психикой и моралью по пьяни пошел домой одной из тех троп и заблудился. Вы тут все идиоты, или через одного?
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Чего? В жony себе засунь его слова. Разводящий штоли?
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Горожанин12 января 2018, 20:46
Почему мусолят этот случай по несколько раз в день, кто заказчик СУ СКР?????
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12812 января 2018, 20:47
В ответ на комментарий пользователя
Че сразу за пивом то? От пива еще никто никого не убивал! Если не согласен, кинь ссылку, где кто-то кого-то убил, выпив пива!
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Ага "губит людей вода". Если ты будешь повнимательнее, то прочитаешь, что мужика, который за пивом бегал и которого волонтёры "нарисовали" я считаю случайным прохожим
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Горожанин12 января 2018, 20:50
Многие тут писали, что полиция ошибается очередной раз...отпустить нужно его, не виноват он..
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Горожанин12 января 2018, 20:53
В ответ на комментарий пользователя
Ага "губит людей вода". Если ты будешь повнимательнее, то прочитаешь, что мужика, который за пивом бегал и которого волонтёры "нарисовали" я считаю случайным прохожим
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А я считаю тебя идиотом. Что дальше-то?
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Горожанин12 января 2018, 20:54
В ответ на комментарий пользователя
Ага "губит людей вода". Если ты будешь повнимательнее, то прочитаешь, что мужика, который за пивом бегал и которого волонтёры "нарисовали" я считаю случайным прохожим
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А Крым чей?
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Димас люблю пивас12 января 2018, 20:57
В ответ на комментарий пользователя
Ага "губит людей вода". Если ты будешь повнимательнее, то прочитаешь, что мужика, который за пивом бегал и которого волонтёры "нарисовали" я считаю случайным прохожим
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Ну ладно, мне все равно, виновен он или нет, выглядел бы как человек, и биографию имел нормальную, тогда бы столило задуматься!
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