Появилось видео из изолятора, где содержится убийца лыжницы из Нижнекамска

Появилось видео из следственного изолятора, где содержится убийца 28-летней Гульшат Котенковой.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что подозреваемый в убийстве 37-летний Даниил Котенев после того, как убил девушку, пытался сжечь ее тело.

Мужчина освободился из мест лишения свободы летом прошлого года, последний срок отбывал за изнасилование с 2009 года. В день убийства Котенев распивал спиртные напитки на работе неподалеку от лыжной базы. В дальнейшем он пошел пешком домой, но заблудился в лесу.

- Выйдя на лыжню, злоумышленник встретил потерпевшую, вступил с ней в перепалку и, угрожая газовым пистолетом, заставил пройти в стоявшую неподалеку будку. Здесь он избил женщину, нанеся ей несколько ударов горлышком разбитой бутылки по лицу и шее, - сообщили следователи.

Девушка вместе с мужем и ребенком приехала на базу, чтобы покататься на лыжах, около 14 часов она решила покататься одна и пропала. Уже ночью ее тело нашли полицейские и волонтеры, выяснилось, что ее зарезали осколком бутылки.