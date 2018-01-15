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Жительница Казани пригрозила заведующей детсада меченными «пожертвованиями» за поборы

Жительница Казани пригрозила заведующей детсада меченными «пожертвованиями» за поборы
16+
Фото: ProKazan.ru
Портал ProKazan.ru выяснил, кто собирает деньги с родителей в детских садах и как отстоять свое законное право не платить за непонятные нужды

В редакцию ProKazan.ru обратилась молодая мама Лиана Тимерханова, сын которой осенью прошлого года пошел в садик в Советском районе. Женщину возмутило то, что в садике начали собирать деньги.

- Недавно мы пошли в садик в Казани, и заведующая божилась, что в там нет поборов, - рассказывает Лиана. - Везде висят объявления «Стоп поборам», в группе документ Министерства образования о запрете сбора денег. И я уже поверила... Как на днях подошла мамаша и потребовала сдать 1000 рублей ей. Не на выбор и не по заявлению о пожертвовании. Я хочу прекратить это раз и навсегда. Пойду в отдел собственной безопасности, попрошу меченую купюру и отдам родительскому комитету. Ответственность за родительский комитет несет заведующая, так как родкомитет относится к администрации. Я не собираюсь платить за садик и еще тысячу в подарок мошенникам. Я приносила добровольно бумагу, мыло, краски, игрушки. И не откажу воспитателю в помощи. Но деньги давать - это незаконно!

Девушка рассказывает, что после того, как она пригрозила заведующей «меченой купюрой», но ковер вызвали третье лицо - воспитателя, к которому мать не имеет никаких претензий, и которая в подарок не берет даже коробки конфет в честь Дня матери.

- Заведующая будто ничего не знала, сразу вызвала воспитателя. А воспитатель у нас золотой, я приносила ей коробку конфет на день матери, она не взяла, сказала, нельзя, не берет подарки. «Стоп поборам» - программа такая. Заведующая стала воспитателя ругать, а она вообще ни при чем, бедненькая, так плакала. Потом я купила  огромный пакет игрушек и написала договор о пожертвовании. Принесла, отдала заведующей, а мне вернули все. Видимо только деньги принимаются.

По словам девушки, после ультиматума ей стали писать другие мамы с благодарностями. Рассказывали, что живут очень скромно, по 2-3 ребенка, в тяжелом финансовом состоянии. И что на тысячу можно купить каши и молока на целый месяц.

Кто собирает деньги с родителей в детских садах?

Как прокомментировали порталу ProKazan.ru в детском садике, родительницу попросил сдать деньги не детский сад, а родительский комитет. То есть, по сути, - такие же мамы, которые водят в учреждение своих детей, а значит, как минимум официально, детский сад ни при чем.

Министерство образования РТ регулярно запрещает школам и детским садам сборы подарков или денег. Еще в ноябре экс-министр образования РТ Энгель Фаттахов напоминал, что проблемы, которые возникают у образовательных учреждений, не должны решаться за счет родителей.

- Не давайте денежные средства! Это неправильно. Сборы денег – показатель недобросовестного поведения некоторых наших руководителей образовательных организаций. Проблемы, которые возникают, не должны решаться за счет средств родителей, у нас выделяются бюджетные средства. Остались некоторые нерешенные моменты по рабочим тетрадям, но их за счет бюджетных средств мы не должны приобретать. Давайте совместно вести борьбу против этого зла! – подчеркнул Энгель Фаттахов.

В республике работает «горячая линия» по поборам, представители ведомства еженедельно ведут приемы граждан. Но жалобы от родителей не прекращаются. Судя по отчетам ведомства, с января по сентябрь 2017-го года на сбор денег и принуждение к пожертвований пожаловались 95 человек. А уж сколько тех, кто не хочет вступать в противостояние, боясь испортить отношения.

Совет юриста: как поступить, если вас просят сдать деньги

Юрист Ильгиз Валеев советует просто не давать деньги. Однако если есть опасения, что это может отразиться на ребенке, стоит выяснить, для каких нужд собираются средства.

- Необходимо выяснить: если это замаскированные сборы для общих нужд школы (ремонт, охрана, учебники), то может помочь обращение в прокуратуру, так как сбор денег идет по инициативе администрации школы. Если деньги собираются исключительно по инициативе родителей и непосредственно для детей, а учителя с администрацией учреждения не имеют к этому отношения, необходимо попросить родительский комитет обосновать необходимость сбора денег и решать вопрос в частном порядке. Надзорные органы могут вмешаться тогда, когда требования о передаче денег начнут носить слишком навязчивый характер с постановкой ультиматума.

Ольга Плешкова, 16.01.2018, 14:20
Тэги: Дети
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Комментарии

Горожанин16 января 2018, 14:26
Угрожать чем то кому бы то не было - глупо . Надо либо делать , либо не делать . Угрозами лишь предупреждаешь , а предупрежден - значит вооружен .
Лучший комментарий
4
53
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Горожанин16 января 2018, 14:29
коробок с калом ей принесите
5
28
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 14:29
И правильно ! На Курчатова тоже не плохо проверить садики !
2
14
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Горожанин16 января 2018, 14:29
заведующей в смысле
2
1
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин16 января 2018, 14:46
Д.С.382.собираем на все.в год тысячи две получается наверное.сами покупаем канцтовары.туал.бумагу.мыло.скоро наверное еду начнем носить с собой.на д.мороза и снегурочку собрали с группы по 3.500.на деле было видно что они работники д.сада.также собираем с каждого на уборку от снега участков группы.хотя дворник имеется.
3
15
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Горожанин16 января 2018, 14:46
В ответ на комментарий пользователя
коробок с калом ей принесите
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ты в коробок влезешь шоль?
14
9
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 14:46
Деньги из род комитета обычно собирают на подарки воспитателям.Просто на первом собрании надо решить : будем дарить или нет.Если да то по сколько собирать?Если кто то не согласен,значит не дарим.Вот и все.
4
18
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 14:54
В ответ на комментарий пользователя
ты в коробок влезешь шоль?
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нет, только ты
5
7
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 14:58
Я помню когда ходил в садик, то родители покупали за свой счет стиральный порошок, картошку таскали из дома и т.д. Были тогда голодные и нищие 90-ые, каждый перебивался как мог и никому не приходило в голову жаловаться на поборы. Если сейчас все эти средства идут на благо ребенка, то я и сам буду их сдавать. Но вот почему родители обязаны еще на что-то скидываться, это вопрос уже к властям. Главные воры там сидят. И ничего ужасного нет в том, чтобы дарить подарки воспитателям. Из-за коробки конфет уволят, а из-за украденных миллиардов нет.
4
27
Согласны с автором?
Гражданка16 января 2018, 15:04
В нашем садике №41 Вахитовского района г.Казани ( при шк.№41) тоже собирают деньги якобы на покупку игрушек, канц.товаров, мыльно-рыльных принаждлежностей и.т.д. Собирает так называемый род.комитет. Какого чёрта мы должны закупать для садика столько всего?? Да и не факт что все деньги тратятся на детей. Наверняка часть заносится руководству садика и(или) школы! Вообще удобную отмазку себе нашли администрации садов и школ - это не мы, это род.комитет собирает , мы не при делах! Ох не факт что вы не при делах...Ох не факт...
6
21
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 15:05
В ответ на комментарий пользователя
Я помню когда ходил в садик, то родители покупали за свой счет стиральный порошок, картошку таскали из дома и т.д. Были тогда голодные и нищие 90-ые, каждый перебивался как мог и никому не приходило в голову жаловаться на поборы. Если сейчас все эти средства идут на благо ребенка, то я и сам буду их сдавать. Но вот почему родители обязаны еще на что-то скидываться, это вопрос уже к властям. Главные воры там сидят. И ничего ужасного нет в том, чтобы дарить подарки воспитателям. Из-за коробки конфет уволят, а из-за украденных миллиардов нет.
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Коррупция начинаеться с малого сначала в детсадах потом в школе потом в институте , потом выходит выпускник и думает что так принято в обществе везде поборы везде взятки. И сам начинает устанавливать поборы это порочный круг.
1
22
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 15:09
Так зачем "мамаша" деньги собирала? Может она цыганка, погадать хотела?
1
1
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 15:31
Сложные маневры, мамаша, чья, зачем, заведующая, которая уже третье лицо, воспитательница. Толи, оправдывается, что воспитательницу не хотела обидеть, тут же добивает "только деньгами", тогда она "золотая" читать в контексте по мелочам не разменивается?
0
3
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 15:32
Умом Плешкову не понять, в Плешкову можно только верить :-D
3
4
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 15:34
Вдувабельная тебя
3
1
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 15:34
тетя :-D
3
0
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 15:58
Уже в смирительной рубашке, дэ
1
2
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 16:00
Мы скидывались на подарки воспитателям и руководству детсада, на подарки детям на день рождения, на хозтовары. Так же закупили немного игрушек в группу. Что поделать, того количества хозиков, которое выделяется просто не хватает, туалетная бумага и мыло уходят просто влет, дезинфицирующие средства - такая махровая хлорка, что после мойки пола в группу без ОЗК не войти. И становится очень обидно, когда кто-то из родителей включает заднюю, отказываясь скидываться. Их дети бесплатно пользуются теми благами, за которые родители других детей заплатили деньги. Да, ситуации бывают разные, некоторым трудно выложить сразу всю сумму, но ведь можно договориться о рассрочке, накрайняк отработать. Государство дает минимум, а все что сверху надо оплачивать, такова жизнь.
17
12
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 16:03
Этот сверху заведующая писала что ли))
5
10
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 16:05
Во всех род. домах, дет. садах, школах, вузах поборы, потому что люди у нас долбанутые и трусливые, рабское мышление пассивной жертвы в крови. Терпите, терпилы - это ваше призвание зад подставлять.
0
13
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 16:07
Что за наивные мамашки, раз завела ребенка готовься платить и в д/саду, и в школе, и в институте!
12
7
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горожанин16 января 2018, 16:08
Была похожая ситуация. Я написал жалобу в прокуратуру, прямо с компа за три минуты , так мол итак собирают деньги . Указал № садика И.Ф.О заведующей, имя и фамилию ребёнка. Через два часа звонит жена. Ей звонила заведующая извинялась и просила больше не писать в прокуратуру . Я написал в прокуратуру поблагодарил за оперативность в принятий решения проблемы. И всё нормуль.
5
10
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 16:09
Слышали про 113садик. Можем сказать одно, заведующую голыми руками не возьмешь, так как муж в юрид. Институте работает, при погонах больших, да и человек в роно у ннее есть. Так что деньги она сама не берет, но проф беседу с воспитателями проводит часто, чтоб грамотно просили деньги на хоз нужды. И тачка у нее за 2млн р. Не в кредите
1
13
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 16:27
Образовательная система Путина-Фурсенко трещит по швам
0
10
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 16:27
через воспитателей садик требует чтобы мы (родители) купили хозтовары, канцтовары, учебные пособия, игрушки. как это сделать, не собирая деньги с родителей? почему садик сам это не покупает?
0
4
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 16:28
273 детсад на Нариманова собирают деньги на бытовую химию и считают это нормой
0
2
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 16:30
а еще в садике озвучивают, что нужно поздравлять всех сотрудников, включая поваров и дворника, методиста и так далее по списку!
1
6
Согласны с автором?
нелох16 января 2018, 16:32
В ответ на комментарий пользователя
Мы скидывались на подарки воспитателям и руководству детсада, на подарки детям на день рождения, на хозтовары. Так же закупили немного игрушек в группу. Что поделать, того количества хозиков, которое выделяется просто не хватает, туалетная бумага и мыло уходят просто влет, дезинфицирующие средства - такая махровая хлорка, что после мойки пола в группу без ОЗК не войти. И становится очень обидно, когда кто-то из родителей включает заднюю, отказываясь скидываться. Их дети бесплатно пользуются теми благами, за которые родители других детей заплатили деньги. Да, ситуации бывают разные, некоторым трудно выложить сразу всю сумму, но ведь можно договориться о рассрочке, накрайняк отработать. Государство дает минимум, а все что сверху надо оплачивать, такова жизнь.
Развернуть
43 статья конституции образование в России бесплатное и то что с вас собирают деньги по квитанции это уже нарушение закона но Путин дал свободу действий местным чингизханам которые игнорируют закон на уровне правительства республики - Спасибо Путину
3
1
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 16:47
В ответ на комментарий пользователя
43 статья конституции образование в России бесплатное и то что с вас собирают деньги по квитанции это уже нарушение закона но Путин дал свободу действий местным чингизханам которые игнорируют закон на уровне правительства республики - Спасибо Путину
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За образование (за исключением дополнительного) в садиках денег не берут. Берут за присмотр и питание. Все строго в соответствии с буквой закона.
2
2
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 16:52
В ответ на комментарий пользователя
через воспитателей садик требует чтобы мы (родители) купили хозтовары, канцтовары, учебные пособия, игрушки. как это сделать, не собирая деньги с родителей? почему садик сам это не покупает?
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Может потому, что у садика просто нет денег. Может потому, что нормативы по хозтоварам еще Ленин с бгоневичка провозгласил. Может потому, что в тендере выигрывает поставщик, предложивший самую низкую цену, а не самый качественный товар. Может потому, что классическая связка учебник-тетрадь уходит в прошлое, а вместо этого теперь рабочая тетрадь, которая одноразовая.
1
4
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 17:20
В ответ на комментарий пользователя
нет, только ты
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Так кал то ты
3
1
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 17:44
В ответ на комментарий пользователя
Деньги из род комитета обычно собирают на подарки воспитателям.Просто на первом собрании надо решить : будем дарить или нет.Если да то по сколько собирать?Если кто то не согласен,значит не дарим.Вот и все.
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За что им подарки? Сами приучили. Они зарплату получают, мы бригадой дом многоэтажный построим давайте жильцами скинемся нам на подарки
1
4
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 18:01
В ответ на комментарий пользователя
Так кал то ты
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нет ты)
2
0
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 18:44
Ни чего ни давал и давать не буду!!!! Пусть кто хочет тот и покупает. И так за садик плотим больше 3000 тысяч рублей.
2
2
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 18:47
Лиана Тимерханова молодец!!!
4
4
Согласны с автором?
Димон16 января 2018, 18:56
"законное право не платить за непонятные нужды" Платят не за нужды, а НА нужды. Платят за услуги. Эх плешкова, плешкова...
0
1
Согласны с автором?
Гость16 января 2018, 18:57
Если нет денег на содержание ребёнка, то зачем рожать двух - трех детей. Что такое 1000 рублей а а ребёнка в год? Мой сын ходил в садик и каждый год сдавали по 1000 - 1500 рублей, и я знал куда идут деньги. Понятно что сейчас государство не в состоянии оказать ту помощь садика, которая требуется. Ребёнок то твой, а не чужой.
2
4
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 20:26
В ответ на комментарий пользователя
Была похожая ситуация. Я написал жалобу в прокуратуру, прямо с компа за три минуты , так мол итак собирают деньги . Указал № садика И.Ф.О заведующей, имя и фамилию ребёнка. Через два часа звонит жена. Ей звонила заведующая извинялась и просила больше не писать в прокуратуру . Я написал в прокуратуру поблагодарил за оперативность в принятий решения проблемы. И всё нормуль.
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прямо с компа? Это в интернет-приемную, чтоли?
А у заведующей, видимо, свои люди в прокуратуре, её просто предупредили.
Прокуратура рассматривает жалобу в течение 30 дней и должна прислать вам бумагу, какие меры приняты.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин16 января 2018, 20:31
В ответ на комментарий пользователя
Была похожая ситуация. Я написал жалобу в прокуратуру, прямо с компа за три минуты , так мол итак собирают деньги . Указал № садика И.Ф.О заведующей, имя и фамилию ребёнка. Через два часа звонит жена. Ей звонила заведующая извинялась и просила больше не писать в прокуратуру . Я написал в прокуратуру поблагодарил за оперативность в принятий решения проблемы. И всё нормуль.
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статья сумбурная. Ниxepa не понятно.
Лиана Тимерханова рассказывает, перескакивая с пятого на десятое. Она пригрозила заведующей «меченой купюрой»? Причем тут воспитательница? А это что: " Потом я купила огромный пакет игрушек и написала договор о пожертвовании. Принесла, отдала заведующей, а мне вернули все."
Что ей вернули?? Так всё-таки она прогнулась под заведующую-вымогательницу! :-D
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qwerty16 января 2018, 20:56
В ответ на комментарий пользователя
ЕСЛИ ТЫ РОЖАЛА В ЭТОЙ СТРАНЕ, ЧЕГО ТЫ УДИВЛЯЕШЬСЯ ПОБОРАМ И ДР. ВЗЯТКАМ?

ТУП..Я ПРОВАТНИЦА... :-D:-D:-D
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если ты (конкретно ты) родился в нашей стране будь готов одеть ватник, взять тачку и ехать расширять беломорканал. не удивляйся, будь готов. Ты здесь родился.
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Горожанин16 января 2018, 20:56
В ответ на комментарий пользователя
Слышали про 113садик. Можем сказать одно, заведующую голыми руками не возьмешь, так как муж в юрид. Институте работает, при погонах больших, да и человек в роно у ннее есть. Так что деньги она сама не берет, но проф беседу с воспитателями проводит часто, чтоб грамотно просили деньги на хоз нужды. И тачка у нее за 2млн р. Не в кредите
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Про 113 садик уже вся Казань знает. Ежедневные поборы.
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Мать16 января 2018, 21:07
Д/с 283. И канцтовары, и бытовую химию, и деда мороза, и подарки... все оплачивают "добровольно" родители.
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