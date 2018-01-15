Жительница Казани пригрозила заведующей детсада меченными «пожертвованиями» за поборы

Портал ProKazan.ru выяснил, кто собирает деньги с родителей в детских садах и как отстоять свое законное право не платить за непонятные нужды

В редакцию ProKazan.ru обратилась молодая мама Лиана Тимерханова, сын которой осенью прошлого года пошел в садик в Советском районе. Женщину возмутило то, что в садике начали собирать деньги.

- Недавно мы пошли в садик в Казани, и заведующая божилась, что в там нет поборов, - рассказывает Лиана. - Везде висят объявления «Стоп поборам», в группе документ Министерства образования о запрете сбора денег. И я уже поверила... Как на днях подошла мамаша и потребовала сдать 1000 рублей ей. Не на выбор и не по заявлению о пожертвовании. Я хочу прекратить это раз и навсегда. Пойду в отдел собственной безопасности, попрошу меченую купюру и отдам родительскому комитету. Ответственность за родительский комитет несет заведующая, так как родкомитет относится к администрации. Я не собираюсь платить за садик и еще тысячу в подарок мошенникам. Я приносила добровольно бумагу, мыло, краски, игрушки. И не откажу воспитателю в помощи. Но деньги давать - это незаконно!

Девушка рассказывает, что после того, как она пригрозила заведующей «меченой купюрой», но ковер вызвали третье лицо - воспитателя, к которому мать не имеет никаких претензий, и которая в подарок не берет даже коробки конфет в честь Дня матери.

- Заведующая будто ничего не знала, сразу вызвала воспитателя. А воспитатель у нас золотой, я приносила ей коробку конфет на день матери, она не взяла, сказала, нельзя, не берет подарки. «Стоп поборам» - программа такая. Заведующая стала воспитателя ругать, а она вообще ни при чем, бедненькая, так плакала. Потом я купила огромный пакет игрушек и написала договор о пожертвовании. Принесла, отдала заведующей, а мне вернули все. Видимо только деньги принимаются.

По словам девушки, после ультиматума ей стали писать другие мамы с благодарностями. Рассказывали, что живут очень скромно, по 2-3 ребенка, в тяжелом финансовом состоянии. И что на тысячу можно купить каши и молока на целый месяц.

Кто собирает деньги с родителей в детских садах?

Как прокомментировали порталу ProKazan.ru в детском садике, родительницу попросил сдать деньги не детский сад, а родительский комитет. То есть, по сути, - такие же мамы, которые водят в учреждение своих детей, а значит, как минимум официально, детский сад ни при чем.

Министерство образования РТ регулярно запрещает школам и детским садам сборы подарков или денег. Еще в ноябре экс-министр образования РТ Энгель Фаттахов напоминал, что проблемы, которые возникают у образовательных учреждений, не должны решаться за счет родителей.

- Не давайте денежные средства! Это неправильно. Сборы денег – показатель недобросовестного поведения некоторых наших руководителей образовательных организаций. Проблемы, которые возникают, не должны решаться за счет средств родителей, у нас выделяются бюджетные средства. Остались некоторые нерешенные моменты по рабочим тетрадям, но их за счет бюджетных средств мы не должны приобретать. Давайте совместно вести борьбу против этого зла! – подчеркнул Энгель Фаттахов.

В республике работает «горячая линия» по поборам, представители ведомства еженедельно ведут приемы граждан. Но жалобы от родителей не прекращаются. Судя по отчетам ведомства, с января по сентябрь 2017-го года на сбор денег и принуждение к пожертвований пожаловались 95 человек. А уж сколько тех, кто не хочет вступать в противостояние, боясь испортить отношения.

Совет юриста: как поступить, если вас просят сдать деньги

Юрист Ильгиз Валеев советует просто не давать деньги. Однако если есть опасения, что это может отразиться на ребенке, стоит выяснить, для каких нужд собираются средства.

- Необходимо выяснить: если это замаскированные сборы для общих нужд школы (ремонт, охрана, учебники), то может помочь обращение в прокуратуру, так как сбор денег идет по инициативе администрации школы. Если деньги собираются исключительно по инициативе родителей и непосредственно для детей, а учителя с администрацией учреждения не имеют к этому отношения, необходимо попросить родительский комитет обосновать необходимость сбора денег и решать вопрос в частном порядке. Надзорные органы могут вмешаться тогда, когда требования о передаче денег начнут носить слишком навязчивый характер с постановкой ультиматума.