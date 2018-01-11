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В Нижнекамске мусульман позвали на прогулку в лес, где зарезали лыжницу

В Нижнекамске мусульман позвали на прогулку в лес, где зарезали лыжницу
16+
Фото: "Реальное время"

В Нижнекамске верующие мусульмане решили организовать массовую лыжную прогулку в лес, где была убита 28-летняя Гульшат Котенкова. Об этом говорится в сообщении исполкома города.

По словам верующих, в людях поселилась тревога и сомнения по отношению к лесному массиву в районе Красного Ключа.

- На пятничной коллективной молитве было объявлено о массовой лыжной прогулке. Прихожане Соборной мечети приглашены на лыжную базу «Алмаш» в воскресенье, после ахшам намаза, к 16:00. Пусть развеется облако тревоги и сомнений, пусть любимое место отдыха горожан снова обретет светлый образ!, - говорится в тексте сообщения.

Напомним, задержанный по подозрению в убийстве лыжницы 37-летний Даниил Котенев признался в совершении преступления. Предварительно, в день трагедии подозреваемый отработал в строительной бригаде и возвращался через лыжную базу, когда и увидел лыжницу на прогулке. Сначала он оглушил девушку, а после хотел изнасиловать, однако девушка очнулась и стала сопротивляться. После этого мужчина схватил осколок бутылки и зарезал девушку.

 

Люция Кашапова, 12.01.2018, 16:24
Тэги: Религия
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Комментарии

ага12 января 2018, 16:31
Ну, наверно, так и надо.
13
4
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Горожанин12 января 2018, 16:33
Заголовок трэээш, звучит очень намекающе...)
Лучший комментарий
4
19
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Горожанин12 января 2018, 16:34
Каким образом добились признательные показания: бутылкой, противогазом, иголками, наручниками - можно подробнее ??!
4
15
Согласны с автором?
Горожанин12 января 2018, 16:36
Этот маньяк Даниил сам какой веры будет
5
4
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Горожанин12 января 2018, 16:42
В ответ на комментарий пользователя
Этот маньяк Даниил сам какой веры будет
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В печь его ! И его родных
13
4
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин12 января 2018, 16:55
Да будет срач!!!
3
7
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Горожанин12 января 2018, 16:55
Убийца и сексманьяк на гильотину его.
8
2
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Горожанин12 января 2018, 17:09
А что азиата не ищут, вдруг на прогулке ещё какого из мусульман убьёт?!
3
6
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Горожанин12 января 2018, 17:15
В ответ на комментарий пользователя
Этот маньяк Даниил сам какой веры будет
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сотонинской
5
3
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Димас люблю пивас12 января 2018, 17:18
Пасаны наверно лутьше если она бы отдалась бы ироду, но была бы жива и здорова8-|
3
2
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Горожанин12 января 2018, 17:23
В ответ на комментарий пользователя
Каким образом добились признательные показания: бутылкой, противогазом, иголками, наручниками - можно подробнее ??!
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А чё тебе его жалко? Такого сразу нужно на кол садить и это будет самое человечное к нему отношение. Вот ему нужно бутылку от шампанского всадить по самое донышко
6
3
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Горожанин12 января 2018, 17:24
В ответ на комментарий пользователя
Пасаны наверно лутьше если она бы отдалась бы ироду, но была бы жива и здорова8-|
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Так вроде по версии СК она его оскарбила, и попытки изнасилования не было?!
2
3
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Горожанин12 января 2018, 17:26
В ответ на комментарий пользователя
А что азиата не ищут, вдруг на прогулке ещё какого из мусульман убьёт?!
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А вот оказался самый настоящий азиат. Помниие у А. Блока:
Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы,
С раскосыми и жадными очами!
6
4
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Горожанин12 января 2018, 17:27
В ответ на комментарий пользователя
Урыса не жалко, не хотел татарский учить, тогда пусть сидит, если даже невиновен!
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>:>
3
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Горожанин12 января 2018, 17:28
В ответ на комментарий пользователя
Этот маньяк Даниил сам какой веры будет
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Православный он, скотина и сучий потрох!
5
5
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Горожанин12 января 2018, 17:39
В ответ на комментарий пользователя
Так вроде по версии СК она его оскарбила, и попытки изнасилования не было?!
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Я уже ничего не понимаю, запутали окончательно! Где правда, и куда азиат сбежал???
0
8
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Мария12 января 2018, 17:48
Глупо гулять по лесу где было совершенно убийство!
1
5
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Слушатель12 января 2018, 18:13
Значит, проказан продолжает стравливать народы и национальности. Теперь маньяка будем обсуждать? Типа, те это маньяки, а эти ходят в лес молиться. Ну , молодец, Люция, получается. А школу , ты, закончила?
1
6
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Горожанин12 января 2018, 18:26
В ответ на комментарий пользователя
сотонинской
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По сотовому звонил?
1
2
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Горожанин12 января 2018, 18:27
В ответ на комментарий пользователя
А чё тебе его жалко? Такого сразу нужно на кол садить и это будет самое человечное к нему отношение. Вот ему нужно бутылку от шампанского всадить по самое донышко
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Чем ты лучше этого упыря, садюга?
0
4
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Горожанин12 января 2018, 18:28
В ответ на комментарий пользователя
Глупо гулять по лесу где было совершенно убийство!
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Вот теперь уж точно безопасно.
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Антиимпериалист12 января 2018, 19:46
В ответ на комментарий пользователя
А что азиата не ищут, вдруг на прогулке ещё какого из мусульман убьёт?!
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Какой азиат еще, это мейнстрим пропагандистских СМИ выборочно писать на первых полосах криминал кавказцев, азиатов и мигрантов в ЕС. Это целенаправленная политика массмедиа. В реальноси каждый день преступления(убийства,изнасилования) совершаются местными жителями, по пьяне и по менталитету народа. Вспоминается последний так называемый теракт в камере хранения в одном из магазинов СПб, когда всем царством дураков по ориентировкам искали азиата, а оказался русский славянин, экстрасенсионный сектант, мститель.
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Горожанин12 января 2018, 19:49
и совсем они не опыт перенимать пошли,а совсем с другим мыслями...
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Горожанин12 января 2018, 20:52
Пиар на смерти девушки и ничего более
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