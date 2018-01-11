В Нижнекамске мусульман позвали на прогулку в лес, где зарезали лыжницу

В Нижнекамске верующие мусульмане решили организовать массовую лыжную прогулку в лес, где была убита 28-летняя Гульшат Котенкова. Об этом говорится в сообщении исполкома города.

По словам верующих, в людях поселилась тревога и сомнения по отношению к лесному массиву в районе Красного Ключа.

- На пятничной коллективной молитве было объявлено о массовой лыжной прогулке. Прихожане Соборной мечети приглашены на лыжную базу «Алмаш» в воскресенье, после ахшам намаза, к 16:00. Пусть развеется облако тревоги и сомнений, пусть любимое место отдыха горожан снова обретет светлый образ!, - говорится в тексте сообщения.

Напомним, задержанный по подозрению в убийстве лыжницы 37-летний Даниил Котенев признался в совершении преступления. Предварительно, в день трагедии подозреваемый отработал в строительной бригаде и возвращался через лыжную базу, когда и увидел лыжницу на прогулке. Сначала он оглушил девушку, а после хотел изнасиловать, однако девушка очнулась и стала сопротивляться. После этого мужчина схватил осколок бутылки и зарезал девушку.