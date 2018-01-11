Синоптики: в Татарстане похолодает до 31 градуса мороза

ГУ МЧС России по РТ рекомендует не выходить на улицу без необходимости

В Татарстане ночью и утром 13 января ожидается похолодание до минус 31 градуса. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

В Казани завтра, 13 января, ожидается облачная погода, без осадков. Ветер юго-западный слабый.

Минимальная температура воздуха ночью и утром 21-23 градуса мороза, при прояснениях до минус 26 градусов. Максимальная температура воздуха днем от 16 до 18 градусов мороза. На дорогах гололедица.

ГУ МЧС России по РТ во избежание переохлаждения и обморожения рекомендует не выходить на улицу без необходимости.