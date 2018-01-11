Депутат КПРФ о покупке Департаментом соцпитания Hyundai Genesis: цены ничто - имидж все!

Артем Прокофьев получил ответ от исполкома города

Депутат Госсовета РТ от КПРФ Артем Прокофьев рассказал о полученном ответе от исполкома Казани на запрос о закупке бизнес-седана Genesis G80 за 2,3 млн рублей для "Департамента продовольствия и социального питания", ответ он разместил на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, ответ сводится к двум тезисам: автомобиль бизнес-класса приобретается в имиджевых целях, к тому же корейский Genesis намного дешевле многих машин такого уровня.

При этом автомобиль был куплен одновременно с повышением цен на школьное питание, за которое отвечает департамент. В исполкоме это объяснили запросом родителей на расширение меню.

Напомним, ранее в пресс-службе департамента продовольствия и социального питания сообщили, что Hyundai Genesis был куплен из прибыли, сформированной благодаря коммерческой деятельности предприятия, департамент занимается производством полуфабрикатов (выпускает кондитерские изделия), поставляет продукты в федеральные сети, есть бортовое питание и кейтеринг (обслуживание выездных мероприятий: кофе-брейки и пр.).

Напомним, в тендере на автомобиль среди пожеланий были перечислены черный кузов, аудиосистема Lexicon с 14 динамиками, включая сабвуфер, отделка рулевого колеса кожей, а внутренняя отделка дверей искусственной кожей.