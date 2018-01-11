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Депутат КПРФ о покупке Департаментом соцпитания Hyundai Genesis: цены ничто - имидж все!

Депутат КПРФ о покупке Департаментом соцпитания Hyundai Genesis: цены ничто - имидж все!
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Фото: Gossov.tatarstan.ru
Артем Прокофьев получил ответ от исполкома города

Депутат Госсовета РТ от КПРФ Артем Прокофьев рассказал о полученном ответе от исполкома Казани на запрос о закупке бизнес-седана Genesis G80 за 2,3 млн рублей для "Департамента продовольствия и социального питания", ответ он разместил на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, ответ сводится к двум тезисам: автомобиль бизнес-класса приобретается в имиджевых целях, к тому же корейский Genesis намного дешевле многих машин такого уровня.

При этом автомобиль был куплен одновременно с повышением цен на школьное питание, за которое отвечает департамент. В исполкоме это объяснили запросом родителей на расширение меню.

Напомним, ранее в пресс-службе департамента продовольствия и социального питания сообщили, что Hyundai Genesis был куплен из прибыли, сформированной благодаря коммерческой деятельности предприятия, департамент занимается производством полуфабрикатов (выпускает кондитерские изделия), поставляет продукты в федеральные сети, есть бортовое питание и кейтеринг (обслуживание выездных мероприятий: кофе-брейки и пр.).

Напомним, в тендере на автомобиль среди пожеланий были перечислены черный кузов, аудиосистема Lexicon с 14 динамиками, включая сабвуфер, отделка рулевого колеса кожей, а внутренняя отделка дверей искусственной кожей.

N. Vildanov, 12.01.2018, 15:45
Тэги: Политика
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Комментарии

Горожанин12 января 2018, 15:54
Это будет продолжаться, пока на выборах народ.не сделает правильный выбор.
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Горожанин12 января 2018, 15:58
А давайте тут опять про Грудинина писать?! )) что он молодец)
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7
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опа12 января 2018, 15:59
полный писец.... это уже вообще наглость ... В НАГЛУЮ ВОРУЮТ БЮДЖЕТ ! В НАГЛУУУУЮ УЖЕ !!!! Ладу че не взяли то ??? Автомобиль только средство передвижения а не понты !!! позор ВАМ ПОЗОР !!!!!!
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8
85
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Горожанин12 января 2018, 15:59
Прокофьев о себе не хочет рассказать? Только не сказки о том как он начал раздавать листовки КПРФ....
8
77
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Горожанин12 января 2018, 16:01
интересная ситуация: один халявщик и жулик обвиняет других таких же в том, что все они вместе делают)))
6
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Горожанин12 января 2018, 16:02
куплено же на коммерческие деньги, а не на налоги. хотя по мне вообще машины не нужны, езжу на такси если надо)
12
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ага12 января 2018, 16:37
В ответ на комментарий пользователя
куплено же на коммерческие деньги, а не на налоги. хотя по мне вообще машины не нужны, езжу на такси если надо)
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Наши в булошную, на такси не ездют.
0
8
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Горожанин12 января 2018, 16:43
Ну нифига себе, чего можно на барбарэски купить! А я дурак их жрал.
0
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Горожанин12 января 2018, 17:10
Зачем имидж этой шарашке?!
0
15
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Горожанин12 января 2018, 17:12
Первый комментарий! Про какой правильный выбор?? Он у нас есть? Многих к выборам не допускают! Один путька и его клоуны:жирик и прочая х..рь! Тут только войной, они глубоко засели! И войной извне!! Но х кто решится! Армия модернизирована!
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9
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Горожанин12 января 2018, 17:16
В ответ на комментарий пользователя
куплено же на коммерческие деньги, а не на налоги. хотя по мне вообще машины не нужны, езжу на такси если надо)
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служебный транспорт всегда удобней, и не только в исполкоме его используют.
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ага12 января 2018, 17:17
Имидж нечто, жажда всё. Ну, блин, перефразировщик.
0
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ага12 января 2018, 17:18
В ответ на комментарий пользователя
Не ной,достали уже со своими соплями
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Не нервничай, волосы падать будут. Или ты лысый уже?
0
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Димас люблю пивас12 января 2018, 17:23
Пасаны не волнуетесь, все пучьком:-D все на верху воруют, воровали и будут воровать:-D я голосую за Путина:-P
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0
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Горожанин12 января 2018, 17:25
В ответ на комментарий пользователя
Ну нифига себе, чего можно на барбарэски купить! А я дурак их жрал.
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А что такое барбарэски? Барбариски это карамельки? Тебе сосать надо бвло,глядишь.и намосал бы на авто :-D:-D:-D
2
0
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Слушатель12 января 2018, 17:34
А чё, понимают пацаны в машинах. Нормалек выбрали. А чё, с кожанным салоном не было?
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Горожанин12 января 2018, 17:49
Правильно челядь должна завидовать
2
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Горожанин12 января 2018, 17:51
В ответ на комментарий пользователя
Не нервничай, волосы падать будут. Или ты лысый уже?
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Спокоен абсолютно,волосы на месте
0
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Горожанин12 января 2018, 17:52
В ответ на комментарий пользователя
Пасаны не волнуетесь, все пучьком:-D все на верху воруют, воровали и будут воровать:-D я голосую за Путина:-P
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За х** бомжа в своем рту ты голосовать будешь
0
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Горожанин12 января 2018, 18:22
В ответ на комментарий пользователя
Не ной,достали уже со своими соплями
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Сказал ватный раб
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Горожанин12 января 2018, 18:23
В ответ на комментарий пользователя
полный писец.... это уже вообще наглость ... В НАГЛУЮ ВОРУЮТ БЮДЖЕТ ! В НАГЛУУУУЮ УЖЕ !!!! Ладу че не взяли то ??? Автомобиль только средство передвижения а не понты !!! позор ВАМ ПОЗОР !!!!!!
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веста -кросс и пусть радуются!
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Горожанин12 января 2018, 18:26
Имидж ничто жажда все!!!!
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Горожанин12 января 2018, 19:22
А Прокофьев прям весь святой. Не оправдываю этот департамент но и Прокофьев тоже из них. Пиарится на чаяниях народа. Имеет квартиры в собственности несколько штук а сам живёт нахаляву в депутатской а свои квартиры небось сдаёт за денежку....и поверьте не ездит на простой машине...
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Антихундай12 января 2018, 20:39
Лада хрей всё тоже самое только за 600т.р
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Горожанин12 января 2018, 20:43
Достали уже...Сначала сними с себя деп неприкосновенность, покажи сам как и где живешь, родителей и родственников всенародно покажи, что честные и на заводе пашут у станка....Ну а потом уже можно и за жулье браться....Я честно говоря вообще не понимаю, что такое служебный автомобиль - купи на честно отработанные народный киарио и катайся, можешь на свои кровные водилу нанять, а то млин на народные средства наберут генезисов и гоняют по городу (им кстати еще и ВСЕ Штрафы оплачивают).
Мойщик рассказал, что бюджетные машины моют почти каждый день от 3,0 кило/рублей за штуку за БЮДЖЕТНЫЕ деньги. Короче в бога не верят и живут как могут на полную катушку
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Горожанин12 января 2018, 20:47
В ответ на комментарий пользователя
Первый комментарий! Про какой правильный выбор?? Он у нас есть? Многих к выборам не допускают! Один путька и его клоуны:жирик и прочая х..рь! Тут только войной, они глубоко засели! И войной извне!! Но х кто решится! Армия модернизирована!
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а кого вы хотели бы видеть онального которого не допустили ? он бы меньше воровал? украина тоже хотела майданов все изменить и че где сейчас они эти майданутые ? одного свергли пришёл ещё хлеще...
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