Лидер ЛДПР Жириновский о видео «плачущей блогерши» из Нижнекамска: «Я сходил с ума»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на передаче Андрея Малахова «Привет, Андрей» телеканала «Россия1» прокомментировал видео «плачущей блогерши» из Нижнекамска 10-летней Алины Шаеховой.

- Смотрел это видео и сходил с ума. Просто великолепно. Какая девочка. Какой смысл хороший, содержание, - именно так охарактеризовал видео Жириновский.

Программа вышла в эфир в новогодние праздники. На передачу была приглашена сама Алина, а также такие знаменитости, как юмористка Елена Воробей, двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова, комментатор Дмитрий Губерниев, телеведущая Тина Канделаки, а также любимый певец девочки Алексей Воробьев.

Напомним, ведущая видеоблога «Лайк TV шоу» на YouTube 10-летняя Алина из Нижнекамска стала известна после видеоролика со слезами. Видеоролик уже набрал почти 7 млн просмотров, на девочку подписались свыше 400 тысяч человек. Однако, несмотря на обещания, никто не пришёл на встречу. После этого девочка записала видео, где со слезами на глазах рассказала о случившемся.