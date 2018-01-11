В Татарстане начали выдавать «путинские» выплаты за рождение первого ребенка

Первая такая семья появилась в Балтасинском районе

В Балтасинском районе появилась первая семья в Татарстане, которая получила путинские выплаты за рождение первенца, всего такие выплаты смогут получить 4600 семей. Об этом сообщил сегодня на Итоговой коллегии министр труда и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

- Мы ждем поступления федеральных средств и ждем подачу заявлений от родителей в органы соцзащиты и многофункциональные центры, — рассказала министр.

Новая мера поддержки будет способствовать стимулированию рождаемости, так после введения материнского капитала количество вторых и последующих детей выросло на 15.

Напомним, выплату смогут получить те семьи, где среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, в Татарстане это 13 713 рублей. Совокупный доход для семьи из трех человек (отец, мать, ребенок) не должен превышать 41 139 рублей. Выплаты смогут получить и матери-одиночки, в том случае, если доход матери не превышает 27 426 рублей.



Семья будет получать за первого ребенка 8 490 рублей каждый месяц до достижения ребенком возраста 1,5 лет.



Выплата будет назначаться на один год. Чтобы ее продлить, необходимо будет вновь обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.