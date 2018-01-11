В Казани за год арестовали 585 жителей за неуплату штрафов

В Казани за 2017 год арестовали 585 жителей за уклонение от уплаты штрафов за нарушение ПДД, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Всего сотрудниками Госавтоинспекции Казани было составлено 6,5 тыс административных материалов. Кроме того, запрет на выезд за пределы РФ получили более 2,9 тыс человек.

- Совместно с сотрудниками службы судебных приставов проведены 137 рейдов, в ходе которых наложена 54 ареста на транспортные средства и 65 - на имущество. Арестовано более 6 тыс банковских счетов, - говорится в сообщении.

В ведомстве также напоминают, что уплачивать штрафы вовремя выгодно. Если нарушитель оплатит штраф в течение 20 дней с момента нарушения, то он может внести половину от суммы штрафа.