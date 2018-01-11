Минимальная цена на коньяк может вырасти более чем на треть‍

Минимальная розничная цена на коньяк в 2018 году может вырасти более чем на треть и составить 500 руб. за пол-литра. Об этом газете "Известия" рассказал глава департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Евгений Ахпашев.

- Мы будем инициировать изменения цены на коньяк, хотим предложить МРЦ в 500 руб. за 0,5 л, - отметил Евгений Ахпашев.

Как сообщает представитель Минсельхоза, на установлении новой минимальной цены настаивают производители, так как нынешняя цена (371 руб. за бутылку объемом 0,5 литра) позволяет изготавливать фальсифицированную продукцию, на долю которой сейчас приходится 60% рынка.

Ранее бизнес омбудсмен Борис Титов сообщал, что текущие минимальные цены на крепкий алкоголь фактически легализуют контрафактную и криминальную продукцию. Он предлагал утвердить новые минимальные цены на крепкий алкоголь, "исходя из экономических реалий, стоимости сырья и комплектующих".

13 мая 2017 года вступил в силу приказ Минфина о повышении минимальной розничной цены на водку до 205 руб. за бутылку объемом 0,5 литра. При этом ранее вице-премьер РФ Александр Хлопонин выступал за повышение минимальной розничной цены на водку до 219 руб. Предыдущая минимальная розничная цена составляла 190 руб.

Минимальная розничная цена на коньяк увеличилась до 371 руб. за бутылку объемом 0,5 литра. Ранее установленная цена составляла 322 руб.