Житель Татарстана отсудил у правительства РФ 4 тыс евро за три года пребывания в СИЗО

Европейский суд по правам человека взыскал с правительства РФ 4 тыс евро в пользу жителя Татарстана Александра Стрюкова, который три года необоснованно провел в СИЗО. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».

Напомним, Стрюков был задержан в 2007 году по подозрению в уклонении от уплаты налогов. После этого в отношении него завели еще одно дело по статье 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем». Суд арестовал жителя Нижнекамска и после этого продлевал ему содержание в СИЗО 18 раз.

- В 2010 году Верховный суд Татарстана изменил меру пресечения в отношении Стрюкова на залог, а позже уголовное дело в отношении него прекратили, - говорится в сообщении.