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Дом в «Салават Купере» в Казани «раздвоился» пополам

Дом в "Салават Купере" в Казани "раздвоился" пополам
16+
Фото: читатель Егор
Людей напугал деформационный шов на одной из многоэтажных построек

Дом в 12 квартале жилого комплекса "Салават Купере" пополам разделила трещина. Обеспокоенные жители комплекса обратились в редакцию с фотографиями, на котором видна деформация. По словам очевидцев, щель шириной 5-10 сантиметров с дороги приводит в ужас.

- Проезжала мимо "Салават Купере", у меня шок от увиденного, - написала Рауфа Каримова. - Оранжевый дом возле дороги раздвоился пополам. У меня мурашки побежали по коже! Как его приняли и как там люди жить будут?

- Часть дома дала усадку, - сообщил читатель Егор. - Видимо, сыграл грунт. Как наказывать застройщиков за некачественное жилье? Хорошо что обошлось без жертв. Пока без жертв.

Как видно на снимке, часть здания опустилась. Позже жители комплекса написали, что трещину все-таки заделали.

Минстрой: это не трещина, а шов, который нужен для безопасности

Опасения жителей прокомментировали ProKazan.ru в Министерстве строительства и ЖКХ РТ. Пресс-секретарь ведомства Гульназ Минниханова пояснила: то, что заметили люди - это не трещина, а деформационный шов. Он нужен для безопасности.

- Он предназначен для уменьшения нагрузок на элементы конструкций в местах возможных деформаций, возникающих при колебании температуры воздуха, сейсмических явлений, неравномерной осадки грунта и других воздействий, способных вызвать опасные собственные нагрузки, которые снижают несущую способность конструкций. Представляет собой своего рода разрез в конструкции здания, разделяющий сооружение на отдельные блоки и, тем самым, придающий сооружению некоторую степень упругости. С целью герметизации заполняется упругим изоляционным материалом. Он остается, его закрашивают и все.

То есть этот шов соединяет две части дома, которые соединяют между собой теплоизоляционным гернитовым шнуром. Поэтому даже технически назвать его трещиной нельзя - никакого разрушения он нести не может. Отметим, что на момент публикации, шов заделали, чтобы он не пугал людей.

Кстати

Жилой комплекс "Салават Купере" располагается за поселком Залесный. По проекту, в жилом комплексе должно быть возведено 1,5 млн. кв. метров жилья, в том числе по программе социальной ипотеки. По замыслу застройщиков, комплекс должен стать городом со своим деловым и административным центром с населением в 50 тысяч человек. Планируется, что там будет построено 22 детских сада, 7 школ, несколько паркингов.

Ольга Плешкова, 12.01.2018, 18:00
Тэги: Строительство
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Комментарии

Горожанин12 января 2018, 18:12
Добро пожаловать, житель с Дзержинского!
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26
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Горожанин12 января 2018, 18:19
Без отката не работать
1
2
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Горожанин12 января 2018, 18:23
Гости чемпионата мира по футболу, оценят. Потом может, во всём мире строить так будут?
1
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Ага12 января 2018, 18:47
Даже, если этот ё....ся на куски, скажут, что так и должно быть.
0
21
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Горожанин12 января 2018, 18:50
Так и должно быть,я вам точно говорю
1
8
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Горожанин12 января 2018, 18:56
Мистер кочерга и лысый не зря жопу рвут на счёт остаться у себя дома. Так кто там говорил, что в Салават купере лучше чем в центре? Ахахаха! Все комментаторы которые говорили, что в Салават купере просто придурки! Ахахаха!
1
18
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Горожанин12 января 2018, 19:03
В ответ на комментарий пользователя
Мистер кочерга и лысый не зря жопу рвут на счёт остаться у себя дома. Так кто там говорил, что в Салават купере лучше чем в центре? Ахахаха! Все комментаторы которые говорили, что в Салават купере просто придурки! Ахахаха!
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Дык это клетка для маргиналов. Соц ипотека же. Скоро забор вознесут.
0
8
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Горожанин12 января 2018, 19:10
Я тоже испугался даже со стороны!(
1
3
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Горожанин12 января 2018, 19:15
Эта не та Гульназ Минниханова, что в Ак Барс авиа трудилась?
0
5
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Горожанин12 января 2018, 19:37
Им бы этим умникам, кто говорит что все нормально башку бы проломить, а потом сказать это не трещина, а шов безопасности. Так и должно быть.
1
10
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Горожанин12 января 2018, 19:42
А чекистский дом ещё сто лет простоитШвы на всех длинных домах есть.Но чтобы он так разошелся,я ещё не видел.
0
7
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Горожанин12 января 2018, 19:42
Да ещё с перекосом .
0
4
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Горожанин12 января 2018, 19:43
Его будет ещё больше перекашивать.
0
5
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Егор12 января 2018, 19:45
В ответ на комментарий пользователя
Им бы этим умникам, кто говорит что все нормально башку бы проломить, а потом сказать это не трещина, а шов безопасности. Так и должно быть.
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Красавчик!
1
3
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Димас люблю пивас12 января 2018, 19:49
Это их выбор! Сами решили купить там квартиру, никто их насильно не отравлял! Лучше бы снимали, проблем меньше, не понравилось - съехал!
1
2
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Горожанстод12 января 2018, 19:53
Чекистов и ментов туда заселите
0
2
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Юр12 января 2018, 20:06
Планируют 50 тысяч человек??? Где они будут работать? Все 50 тысяч будут стоять в глухих пробках у Залесного и на Тэцевская????
0
0
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Горожанин12 января 2018, 20:12
Так это шов, который просто не успели заделать. В любом жк такое есть
0
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Горожанин12 января 2018, 20:12
В ответ на комментарий пользователя
Я тоже испугался даже со стороны!(
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Выглядит не очень, но на деле же не трещина
0
3
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Горожанин12 января 2018, 20:16
В ответ на комментарий пользователя
Это их выбор! Сами решили купить там квартиру, никто их насильно не отравлял! Лучше бы снимали, проблем меньше, не понравилось - съехал!
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это не их выбор
а обстоятельство.
0
0
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Горожанин12 января 2018, 20:19
В ответ на комментарий пользователя
Чекистов и ментов туда заселите
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Пошёл ты
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Горожанин12 января 2018, 20:19
Колхозникам пойдет
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4
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Горожанин12 января 2018, 20:21
Для прозоичности, прямо в атню не прорветесь.... Прямиком.. Можно в арске
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3
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Горожанин12 января 2018, 20:22
Я же писал вчера пять лет пипец этим домам бетон на половиной замороженный кладочной сетки на половиной остальное в наружу выйдет
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Горожанин12 января 2018, 20:23
В ответ на комментарий пользователя
Колхозникам пойдет
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Мин арчадан мне ярый
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Димас люблю пивас12 января 2018, 20:30
В ответ на комментарий пользователя
это не их выбор
а обстоятельство.
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Нет, всегда есть выбор, где купить квартиру, в салават купере или же в другом жк! Они выбрали салават купере, и я думаю выбрали осознанно, в теперь возмущаются! Поживите, увидите как они начнут скоро просить дороги им построить, метро провести и т.д.!
0
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Горожанин12 января 2018, 20:34
По старому стилю в последний раз саксан сигезенче елда. Аглиуллин и амурский барс. Снова с новым годом
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Горожанин12 января 2018, 20:36
Турыга чыксагыз ящур сорур торыр
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Горожанин12 января 2018, 20:38
Кулыгызны тыгыгыз жалиль белян. Ахина рэкия
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Горожанин12 января 2018, 20:44
С начальников общаться легче будет. С право по лестничеству уборная, слева ландыши, по середке шарифзяны. Мухаметзянов икрам. Только на этот раз без обиды
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Горожанин12 января 2018, 20:47
Такие швы действительно есть у домов, но вот я ни разу не видел чтоб он настолько сильно расходился и части дома смещались одна относительно другой на такой уровень
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Горожанин12 января 2018, 20:52
В ответ на комментарий пользователя
Такие швы действительно есть у домов, но вот я ни разу не видел чтоб он настолько сильно расходился и части дома смещались одна относительно другой на такой уровень
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Грунт осел, об этом уже сообщили
0
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Горожанин12 января 2018, 20:53
В ответ на комментарий пользователя
Нет, всегда есть выбор, где купить квартиру, в салават купере или же в другом жк! Они выбрали салават купере, и я думаю выбрали осознанно, в теперь возмущаются! Поживите, увидите как они начнут скоро просить дороги им построить, метро провести и т.д.!
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Инфраструктуру там по любому будут строить. Это же считай район новый
0
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Горожанин12 января 2018, 20:54
В ответ на комментарий пользователя
Выглядит не очень, но на деле же не трещина
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Слишком прямая линия, трещины такими разве бывают
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Горожанин12 января 2018, 20:54
В ответ на комментарий пользователя
Кулыгызны тыгыгыз жалиль белян. Ахина рэкия
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Шотик ты где сейчас?
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