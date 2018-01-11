Дом в «Салават Купере» в Казани «раздвоился» пополам

Людей напугал деформационный шов на одной из многоэтажных построек

Дом в 12 квартале жилого комплекса "Салават Купере" пополам разделила трещина. Обеспокоенные жители комплекса обратились в редакцию с фотографиями, на котором видна деформация. По словам очевидцев, щель шириной 5-10 сантиметров с дороги приводит в ужас.

- Проезжала мимо "Салават Купере", у меня шок от увиденного, - написала Рауфа Каримова. - Оранжевый дом возле дороги раздвоился пополам. У меня мурашки побежали по коже! Как его приняли и как там люди жить будут?

- Часть дома дала усадку, - сообщил читатель Егор. - Видимо, сыграл грунт. Как наказывать застройщиков за некачественное жилье? Хорошо что обошлось без жертв. Пока без жертв.

Как видно на снимке, часть здания опустилась. Позже жители комплекса написали, что трещину все-таки заделали.

Минстрой: это не трещина, а шов, который нужен для безопасности

Опасения жителей прокомментировали ProKazan.ru в Министерстве строительства и ЖКХ РТ. Пресс-секретарь ведомства Гульназ Минниханова пояснила: то, что заметили люди - это не трещина, а деформационный шов. Он нужен для безопасности.

- Он предназначен для уменьшения нагрузок на элементы конструкций в местах возможных деформаций, возникающих при колебании температуры воздуха, сейсмических явлений, неравномерной осадки грунта и других воздействий, способных вызвать опасные собственные нагрузки, которые снижают несущую способность конструкций. Представляет собой своего рода разрез в конструкции здания, разделяющий сооружение на отдельные блоки и, тем самым, придающий сооружению некоторую степень упругости. С целью герметизации заполняется упругим изоляционным материалом. Он остается, его закрашивают и все.

То есть этот шов соединяет две части дома, которые соединяют между собой теплоизоляционным гернитовым шнуром. Поэтому даже технически назвать его трещиной нельзя - никакого разрушения он нести не может. Отметим, что на момент публикации, шов заделали, чтобы он не пугал людей.

Кстати



Жилой комплекс "Салават Купере" располагается за поселком Залесный. По проекту, в жилом комплексе должно быть возведено 1,5 млн. кв. метров жилья, в том числе по программе социальной ипотеки. По замыслу застройщиков, комплекс должен стать городом со своим деловым и административным центром с населением в 50 тысяч человек. Планируется, что там будет построено 22 детских сада, 7 школ, несколько паркингов.