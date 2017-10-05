Казанец сообщил в полицию о голубях, из-за которых может взорваться его дом

В Казани полицейские задержали 60-летнего жителя города, который позвонил в полицию и сообщил о голубях, засоряющих вытяжку, из-за чего может взорваться его дом по улице Хлебозаводская. Звонок поступил накануне в районе 2 часов ночи, сообщил источник ProKazan.ru.

- Сперва мужчина позвонил по своему сотовому телефону в службу 112, якобы заявив, что взорвет дом. После этого с заявителем связались, выяснилось, что он не имел в виду, что сам взорвет дом - на крыше этого дома живут голуби, засоряющие вентиляцию, из-за чего плохо работает вытяжка. Мужчина пожаловался, что из-за этого часто тухнет огонь в его газовой колонке, в результате существует угроза взрыва дома, - сообщили ProKazan.ru.

Приехавшие сотрудники полиции составили на мужчину, который оказался в состоянии опьянения, администривный протокол по статье "Заведомо ложный вызов специализированных служб", ему грозит штраф.