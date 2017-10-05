ProKazan.ru узнал, что может появиться на месте рынка на Разъезде Восстания

В настоящее время участок вблизи дома №83 на улице Восстания огорожен забором

В Казани на остановке «Разъезд Восстания» в скором времени появится пункт общественного питания. Такая информация значится на паспорте объекта.

В настоящее время участок вблизи дома №83 на улице Восстания огорожен забором. На щите сообщается, что строительство должно быть закончено в 3 квартале, вот только какого года — неизвестно, поскольку данная информация замазана штрихом.

Как сообщил порталу ProKazan.ru прораб стройки, срок сдачи пока неизвестен, так как возникли сложности с городскими коммуникациями.

Отметим, что объект должны были сдать еще в 2016 году. Ранее СМИ сообщали, что на этом месте появится двухэтажное здание, площадью около 2 тыс кв м. Планировалось, что на первом этаже будет кафе, а второй этаж отдадут под офисы. Однако, что именно там появится, собственник так и не рассказал.

- Это коммерческая тайна. Мы связаны договорными отношениями, которые не позволяют нам раскрывать данную информацию, - прокомментировал порталу ProKazan.ru гендиректор ООО «Сармай» Линар Гарипов.

Кстати, раньше на этом месте располагался рынок и по выходным здесь проводились сельхозярмарки.