В Татарстане двое парней закинули водителя в багажник, вымогая деньги за ДТП

В Кукморском районе Татарстана двое парней закинули 27-летнего парня в багажник, вымогая 60 тысяч рублей за совершенное им ДТП. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Ночью 19 декабря около поселка Иштуган пьяный 21-летний водитель "Лады Приора" вместе с 20-летним другом закинули в багажник отечественного авто и удерживали там жителя деревни Корсабаш, требуя 60 тысяч рублей компенсации за соврешенное перед этим ДТП, - сообщили ProKazan.ru.

Пленнику удалось освободиться, на следующий день он обратился в правоохранительные органы, где спустя несколько недель возбудили дело по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Вымогательство".

Подозреваемые были задержаны.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.