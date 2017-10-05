Рустам Минниханов прилетел в Турцию

Президент Татарстана Рустам Минниханов с однодневным рабочим визитом приехал в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В ходе визита Минниханов ознакомится с работой крупнейшей в стране угольной электростанции «Ятаган».

- Он находится в Турции именно с целью знакомства с работой энергетических объектов, - отметили в пресс-службе.

Так, президент Татарстана посетит еще ряд других энергетических объектов, а также встретиться с представителями органов госвласти Турции.