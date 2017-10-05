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Казанцы придумали, как измерить сексуальность линейкой и систему залпового огня от засад

Казанцы придумали, как измерить сексуальность линейкой и систему залпового огня от засад
16+
Портал ProKazan.ru изучил заявки на патенты и выбрал самые необычные изобретения из Казани

Электрический Йо-Йо

Эту игрушку придумали в Китае, но запатентовать решили через казанскую фирму, поэтому мы включили ее в наш обзор. Коллектив авторов решил усовершенствовать популярную детскую игрушку - йо-йо, которая состоит из двух одинаковых по размеру и весу дисков, скреплённых между собой осью. Она раскручивается при помощи веревки и работает по принципу маятника Максвелла и гироскопа.

Изобретатели предложили снабдить игрушку источником питания, чтобы ускорять ее вращение при помощи электричества.

Как измерить линейкой сексуальное либидо

Коллектив трех авторов (двое мужчин и одна женщина) запатентовали способ идентификации сексуального статуса женщины с сексуальным либидо при помощи ростомера и строительной рулетки. В заявке на изобретение подробна расписана формула для расчетов, поэтому можете поэкспериментировать дома. Если разберетесь, конечно.

Оружие против засад

Казанец Николай Староверов за последние пару месяцев получил еще несколько патентов на свои боевые изобретения. Одно из них - антизасадное оружие, снабженное ручным и электрическим спуском. Оружие подключено через электрический усилитель к датчику воздушного давления и датчику света. Спуск срабатывает в случае воздействия на любой из датчиков. Чувствительность датчиков должна быть отстроена таким образом, чтобы исключить ложное срабатывание спуска от случайных воздействий. Оружие дополнительно может содержать систему реактивного или минометного типа, огнеметы, снаряды систем залпового огня.

Рамиль Бикмуллин, 11.01.2018, 18:25
Тэги: Изобретения
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Комментарии

Горожанин11 января 2018, 20:26
Пойду всех замерю и проверю на сколько формула верна
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