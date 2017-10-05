В Казани суд продлил арест обвиняемым по делу «Адмирала», где погибли 19 человек

Сегодня Кировский районный суд Казани продлил меру пресечения обвиняемым по делу ТЦ «Адмирал», где погибли 19 человек, передает «Татар-информ».

Подсудимые просили суд изменить меру пресечения на более мягкую или отпустить на свободу. Такой же позиции придерживаются и потерпевшие.

- Они не заслуживают такого. Они же не бандиты какие-то. Уж сколько мы пережили, так они наверно в тысячу раз больше пережили. Им работать нужно, - заявила одна из потерпевших на заседании.

Так, по итогам заседания суд продлил меру пресечения фигурантам до 16 апреля. Под стражей остаются пять человек, еще семь – под домашним арестом.

Напомним, 30 декабря 2016 года Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о пожаре в ТЦ «Адмирал», где погибли 19 человек и более 60-ти получили травмы. Перед судом предстали директор ООО «Заря» - арендатор ТК «Адмирал» Гусейн Гахраманов, его заместители Николай Каекин и Гюльгусейн Наджафов, генеральный директор ОАО «Инвестиционная строительная компания» и ЗАО «Управляющая компания «АС Менеджмент» Роберт Хайруллин, начальник межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП РФ по РТ Жанна Алпарова, бывший пристав-исполнитель Минзиля Сафина, специалист региональной инспекции Государственного строительного надзора Галия Исаева и пять рабочих Наиль и Нияз Габдулхаевы, Фирдинат Ульданов, Альберт Халикоа и Фанис Мухаметханов.

11 марта 2015 года около часа дня загорелся рынок «Адмирал» в Адмиралтейской слободе. В ходе ЧП здание торгового комплекса обрушилось. В результате пожара погибли 19 человек, 61 получил травмы, более 600 лицам причинен материальный ущерб.