В Нижнекамске похоронили девушку, зарезанную во время лыжной прогулки

В Нижнекамске сегодня похоронили 29-летнюю девушку, убитую во время лыжной прогулки два дня назад, об этом сообщает телеканал НТР.

Сотни горожан пришли к центральной мечети, чтобы прочитать молитву на похоронах. Накануне представители мусульманского духовенства города пригласили жителей, чтобы проститься с убитой, священнослужители напомнили, что погибшая была благочестивой мусульманкой, которая пять раз в день читала намаз и держала уразу.

Напомним, сегодня утром стало известно, что, вероятно, девушку убили осколком бутылки, который был найден на месте убийства.

Сейчас идут поиски преступника, он еще не найден.