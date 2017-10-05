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В Нижнекамске похоронили девушку, зарезанную во время лыжной прогулки

В Нижнекамске похоронили девушку, зарезанную во время лыжной прогулки
16+

В Нижнекамске сегодня похоронили 29-летнюю девушку, убитую во время лыжной прогулки два дня назад, об этом сообщает телеканал НТР.

Сотни горожан пришли к центральной мечети, чтобы прочитать молитву на похоронах. Накануне представители мусульманского духовенства города пригласили жителей, чтобы проститься с убитой, священнослужители напомнили, что погибшая была благочестивой мусульманкой, которая пять раз в день читала намаз и держала уразу.

Напомним, сегодня утром стало известно, что, вероятно, девушку убили осколком бутылки, который был найден на месте убийства.

Сейчас идут поиски преступника, он еще не найден.

N. Vildanov, 11.01.2018, 14:04
Тэги: Смерть
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Комментарии

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Горожанин11 января 2018, 14:21
Урыны ожмахта булсын, мэрхум бик жэл.
5
21
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Горожанин11 января 2018, 14:26
В ответ на комментарий пользователя
Бутылка?!?! Надо срочно проверить сотрудников полиции города ННижнекамск! Возможно это они переняли опыт у сотрудников ОП "Дальний"?
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Ты видать розочку никогда не видел.
10
7
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Горожанин11 января 2018, 14:29
Мусульманка или нет.важно другое.Убита,при этом жестоко,наша соотечественница.Убита,находясь на прогулке.на ее месте может оказаться любой из нас.это страшно.Нужно ужесточить законы,особенно по отношению к приезжим.если этого не произойдет будет страшно выйти на улицу.
Лучший комментарий
2
76
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Горожанин11 января 2018, 14:38
В ответ на комментарий пользователя
По её фото прям видно, что она мусульманка))
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Почему так скромно лайки поставили? Ведь хороший повод для смеха. А почему не мусульманка? Мусульмане- это верующие в Аллаха. Все остальное предписания религии. То что она не в платке, не выводит ее из ислама.
5
31
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Горожанин11 января 2018, 14:43
В ответ на комментарий пользователя
Мусульманка или нет.важно другое.Убита,при этом жестоко,наша соотечественница.Убита,находясь на прогулке.на ее месте может оказаться любой из нас.это страшно.Нужно ужесточить законы,особенно по отношению к приезжим.если этого не произойдет будет страшно выйти на улицу.
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А что там подпись оставили что приезжий? И свои запросто могли совершить.
1
18
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Горожанин11 января 2018, 15:00
Очень, жаль девушку и ее близких. Ублюдка найти и покарать.
1
27
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Горожанин11 января 2018, 15:06
Даже посторонним (про родственников и не говорю) неприятно видеть криминальные словечки в заголовке.
4
3
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Горожанин11 января 2018, 15:13
Симпатичная и порядочная, жаль! Зато шлюшки живут и процветают.
6
19
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Горожанин11 января 2018, 15:19
В ответ на комментарий пользователя
По её фото прям видно, что она мусульманка))
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А что тебе видно ? Ты рентген человеческих душ ? То что носят платки, и платья до пят, это ещё не истинный показатель, показатель это искренняя вера в душе, а не одежда.
0
32
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Горожанин11 января 2018, 16:08
Соболезнование родным и близким...урыны ожмахта булсын,бэбкэм!
0
11
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Яяя11 января 2018, 16:30
В ответ на комментарий пользователя
По её фото прям видно, что она мусульманка))
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По твоим комментариям, тоже не видно, что ты "не далекий". Соболезнования родным и близким !!!
0
10
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Горожанин11 января 2018, 16:38
В ответ на комментарий пользователя
Все люди от рождения мусульмане! Все под Аллахом ходим!
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Говорить представителям другой веры, читающим эту статью, что он родился мусульманином - верх неуважения к ним! Никто не против, что Вы такого мнения, никто не оспаривает это высказывание, но некоторые мысли нужно знать, где стоит высказывать, а где не стоит. Именно такие высказывания в адрес людей, исповедующих другую религию, разжигают межнациональную и межрелигиозную рознь.
А девушку, действительно, очень жаль. Это повод задуматься над законами и над работой стражей порядка.
3
13
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Горожанин11 января 2018, 16:54
В ответ на комментарий пользователя
Все люди от рождения мусульмане! Все под Аллахом ходим!
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А ты дебил.
7
4
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Горожанин11 января 2018, 17:10
В ответ на комментарий пользователя
Говорить представителям другой веры, читающим эту статью, что он родился мусульманином - верх неуважения к ним! Никто не против, что Вы такого мнения, никто не оспаривает это высказывание, но некоторые мысли нужно знать, где стоит высказывать, а где не стоит. Именно такие высказывания в адрес людей, исповедующих другую религию, разжигают межнациональную и межрелигиозную рознь.
А девушку, действительно, очень жаль. Это повод задуматься над законами и над работой стражей порядка.
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Все рождаются мусульманами т.е. (правоверными). Правильно верующими, только родители потом уводят детей от истинной веры по своим"углам". Кто идолам и статуям, рисункам молится, кто просто у всевышнего просит. Кто-то на могилах у мертвым молится, у них просит, вместо того, чтобы у Бога просить, а кто-то вообще сатане поклоняется.
9
5
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Горожанин11 января 2018, 17:31
В ответ на комментарий пользователя
Говорить представителям другой веры, читающим эту статью, что он родился мусульманином - верх неуважения к ним! Никто не против, что Вы такого мнения, никто не оспаривает это высказывание, но некоторые мысли нужно знать, где стоит высказывать, а где не стоит. Именно такие высказывания в адрес людей, исповедующих другую религию, разжигают межнациональную и межрелигиозную рознь.
А девушку, действительно, очень жаль. Это повод задуматься над законами и над работой стражей порядка.
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согласна , звучит так что люди которые не мусульмане недостойны сочувствия .
0
3
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Горожанин11 января 2018, 17:36
В ответ на комментарий пользователя
Все рождаются мусульманами т.е. (правоверными). Правильно верующими, только родители потом уводят детей от истинной веры по своим"углам". Кто идолам и статуям, рисункам молится, кто просто у всевышнего просит. Кто-то на могилах у мертвым молится, у них просит, вместо того, чтобы у Бога просить, а кто-то вообще сатане поклоняется.
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уффф...такую ересь несешь8-*
1
3
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Горожанин11 января 2018, 18:02
В ответ на комментарий пользователя
Мусульманка или нет.важно другое.Убита,при этом жестоко,наша соотечественница.Убита,находясь на прогулке.на ее месте может оказаться любой из нас.это страшно.Нужно ужесточить законы,особенно по отношению к приезжим.если этого не произойдет будет страшно выйти на улицу.
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"Они же работящие" "турки верные мужья и верные отцы"
2
0
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Руслан11 января 2018, 18:03
да что ж такое творится то ???как та среди бела дня! детей сиротами оставил .какой то подонок!!
0
2
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Горожанин11 января 2018, 18:13
В ответ на комментарий пользователя
По твоим комментариям, тоже не видно, что ты "не далекий". Соболезнования родным и близким !!!
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Далёкая .а вы привыкли жить штампами?? типа ребёнок = значит святая?? или умело там актрису из себя строить = значит хорошая??
Хорошая тихушница видимо была . крутила шашни с женатым начальником, и залетела.
и шантажом вымагала деньги под угрозой сообщить жене.. а лыжная станция была местом встречи. тот и порешил. я скорей в эту версию поверю - чем вашу далёкость . И зная не понаслышку -какие женщины в нк? и никакой ребёнок или муж их не останавливает их - при виде кошёлька на ножках.
8
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Горожанин11 января 2018, 18:34
В ответ на комментарий пользователя
Далёкая .а вы привыкли жить штампами?? типа ребёнок = значит святая?? или умело там актрису из себя строить = значит хорошая??
Хорошая тихушница видимо была . крутила шашни с женатым начальником, и залетела.
и шантажом вымагала деньги под угрозой сообщить жене.. а лыжная станция была местом встречи. тот и порешил. я скорей в эту версию поверю - чем вашу далёкость . И зная не понаслышку -какие женщины в нк? и никакой ребёнок или муж их не останавливает их - при виде кошёлька на ножках.
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Какая бы ни была. Убийца не заслуживает оправдания.
0
3
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Яяя11 января 2018, 19:18
В ответ на комментарий пользователя
Далёкая .а вы привыкли жить штампами?? типа ребёнок = значит святая?? или умело там актрису из себя строить = значит хорошая??
Хорошая тихушница видимо была . крутила шашни с женатым начальником, и залетела.
и шантажом вымагала деньги под угрозой сообщить жене.. а лыжная станция была местом встречи. тот и порешил. я скорей в эту версию поверю - чем вашу далёкость . И зная не понаслышку -какие женщины в нк? и никакой ребёнок или муж их не останавливает их - при виде кошёлька на ножках.
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Под словом "даоекость" я имею ввиду что нужно соболезновать, а не искать и выдумывать причины, глядя на фото. А вы видимо умеете...
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