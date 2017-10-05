В пресс-службе мэрии сообщили, что забор установили по просьбе посетителей

В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу установили забор перед лестницей, ведущей в овраг, фотография появилась в соцсетях.

В пресс-службе мэрии Казани ProKazan.ru сообщили, что забор установили по просьбе посетителей.

- Ограждение вдоль профессиональной лыжной трассы в Горкинско-Ометьевском лесу было установлено в начале зимы по просьбе самих спортсменов-лыжников, которые из года в год занимаются на территории лесопарка. Причиной установки были инциденты, когда катающиеся на тюбингах с горок оврага сталкивались с занимающимися там лыжниками, что могло привести к травмам. Кроме того, прогуливающиеся по оврагу казанцы и спортсмены мешали друг другу.



Отметим, что установленное ограждение не мешает проходу в парк, а лишь ограничивает спуск в овраг, где занимаются спортсмены-лыжники. С завершением сезона ограждение будет демонтировано, - отметили в мэрии.

При этом рядом с фестивальной сценой Горкинско-Ометьевского леса была установлена деревянная горка для бесплатного катания на тюбингах детей. Она будет работать в парке на протяжении всей зимы.