Мусоросжигательный завод включили в инвестиционный план Татарстана на 2018 год

Меморандум определяет более 200 приоритетных инвестиционных проектов на 2018 год общей стоимостью более 1 трлн рублей

Мусоросжигательный завод был включен кабинетом министров РТ в число приоритетных инвестпроектов Татарстана в 2018 году, он был размещен на сайте Министерства экономики Татарстана.

Меморандум определяет более 200 приоритетных инвестиционных проектов на 2018 год общей стоимостью более 1 трлн рублей.

В перечень включено строительство "завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов" в Зеленодольском районе РТ.

Кроме завода, правительство РТ включило в список проект по переработке мусора ООО "Поволжская экологическая компания", а также строительство второй очереди полигона для утилизации на Мамадышском тракте.

Напомним, мусоросжигательный завод японско-швейцарской Hitachi Zosen Inova (HZI) проектной мощностью 550 тыс. тонн в год с выработкой 55 МВт электроэнергии планируется сдать в декабре 2022 года.

Ранее появилась информация о том, что мусоросжигательный завод перенесут за пределы Казани. Вероятно, новым местом строительства станет поселок Осиново неподалеку от Новой Туры и Залесного.