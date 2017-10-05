В Казани суд отказался вести заседание на татарском языке

Сегодня, 10 января, Вахитовский районный суд Казани начал рассматривать исковое заявление председателя Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Фарита Закиева, который просит признать незаконным предупреждение прокурора Татарстана Илдуса Нафикова «о недопустимости осуществления экстремистской деятельности», пишут «Idel.Реалии».

Так, в начале заседания Закиев попросил суд провести заседание на татарском языке, сказав, что такая процедура предусмотрена законом. Однако представитель прокуратуры попросил отказать в удовлетворении ходатайства, отметив, что в судах производство ведется на русском языке. Тогда судья предложила воспользоваться переводчиком.

- Суд может предоставить вам время на обеспечение переводчика, поскольку в штате суда переводчиков не имеется. За ваш счет — пожалуйста, - сказала судья Евгения Зыбунова.

Тогда Закиев просил суд приобщить к материалам заключение Нижегородского государственного университета, в результате чего судья Зыбунова объявила перерыв до 25 января, пока в суд не поступит оригинал документа.

Напомним, в сентябре прошлого года прокурор РТ предупредил ВТОЦ «о недопустимости осуществления экстремистской деятельности». В ходе проверки деятельности ВТОЦ выяснилось, что организация издает решения только на татарском языке.

- Согласно Конституции России и ФЗ «О государственном языке РФ», государственным языком на территории России является русский язык. Государственный язык РФ подлежит обязательному использованию в деятельности организаций всех форм собственности, в том числе в деятельности по ведению делопроизводства, - отметил Нафиков.