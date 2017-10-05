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В Казани суд отказался вести заседание на татарском языке

В Казани суд отказался вести заседание на татарском языке
16+
Фото: www.idelreal.org

Сегодня, 10 января, Вахитовский районный суд Казани начал рассматривать исковое заявление председателя Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) Фарита Закиева, который просит признать незаконным предупреждение прокурора Татарстана Илдуса Нафикова «о недопустимости осуществления экстремистской деятельности», пишут «Idel.Реалии».

Так, в начале заседания Закиев попросил суд провести заседание на татарском языке, сказав, что такая процедура предусмотрена законом. Однако представитель прокуратуры попросил отказать в удовлетворении ходатайства, отметив, что в судах производство ведется на русском языке. Тогда судья предложила воспользоваться переводчиком.

- Суд может предоставить вам время на обеспечение переводчика, поскольку в штате суда переводчиков не имеется. За ваш счет — пожалуйста, - сказала судья Евгения Зыбунова.

Тогда Закиев просил суд приобщить к материалам заключение Нижегородского государственного университета, в результате чего судья Зыбунова объявила перерыв до 25 января, пока в суд не поступит оригинал документа.

Напомним, в сентябре прошлого года прокурор РТ предупредил ВТОЦ «о недопустимости осуществления экстремистской деятельности». В ходе проверки деятельности ВТОЦ выяснилось, что организация издает решения только на татарском языке.

- Согласно Конституции России и ФЗ «О государственном языке РФ», государственным языком на территории России является русский язык. Государственный язык РФ подлежит обязательному использованию в деятельности организаций всех форм собственности, в том числе в деятельности по ведению делопроизводства, - отметил Нафиков.

Элина Валеева, 10.01.2018, 18:46
Тэги: Суд, Татарский язык
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Комментарии

Горожанин10 января 2018, 18:50
Русский язык-государственный!
Лучший комментарий
10
42
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Горожанин10 января 2018, 18:53
Нафикоа татар опустил ниже плинтуса
9
13
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Горожанин10 января 2018, 18:54
Втоц лишить гражданства :-D
6
14
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Горожанин10 января 2018, 18:56
Что за ВТОЦ??? Чем занимаются, какие цели и задачи у них?
6
14
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Горожанин10 января 2018, 19:05
По мотивам ВТОЦ следовало бы давно создать сериал, типа симсонов.
2
9
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ТАТАРИН10 января 2018, 19:06
В ответ на комментарий пользователя
Что за ВТОЦ??? Чем занимаются, какие цели и задачи у них?
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Да какие цели розжиг ненависти на национальной или языковой почве дальше короче это игил @
4
25
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Горожанин10 января 2018, 19:09
В ответ на комментарий пользователя
По мотивам ВТОЦ следовало бы давно создать сериал, типа симсонов.
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Нет у местных мультипликаторов и шоуменов чуйки на резкий стартап и коммерческой жилки.
2
3
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Дед10 января 2018, 19:15
В ответ на комментарий пользователя
Что за ВТОЦ??? Чем занимаются, какие цели и задачи у них?
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Это националисты.
3
18
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Горожанин10 января 2018, 19:34
:-D Дурман навоза
1
4
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Горожанин10 января 2018, 19:53
В ответ на комментарий пользователя
Нафикоа татар опустил ниже плинтуса
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Ну и нафик он так сделал?
3
2
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Горожанин10 января 2018, 19:55
В ответ на комментарий пользователя
Что за ВТОЦ??? Чем занимаются, какие цели и задачи у них?
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Это пассивные гомосексуалисты .
4
6
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Горожанин10 января 2018, 19:55
В ответ на комментарий пользователя
Нафикоа татар опустил ниже плинтуса
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Привёл в соответствии закона
3
7
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Горожанин10 января 2018, 20:11
оо, нарушение конституции, судью отстранить, татары, пора вовать
6
1
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Горожанин10 января 2018, 20:12
Это ущемление татар на ведение суда на территории Татарстана на одном из государственных языков, каким на территории Татарстана является татарский язык. Нужно, чтобы вынесли определение и отразили свой отказ на ведение на татарском языке и обжаловать данное решение в вышестоящих инстанциях, вплоть до Европейского суда и думаю справедливость восторжествует. Судебные заседания в Татарстане должны вестись по выбору сторон на любом государственном языке в Татарстане на русском или татарском.
10
4
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Горожанин10 января 2018, 20:20
В ответ на комментарий пользователя
Это ущемление татар на ведение суда на территории Татарстана на одном из государственных языков, каким на территории Татарстана является татарский язык. Нужно, чтобы вынесли определение и отразили свой отказ на ведение на татарском языке и обжаловать данное решение в вышестоящих инстанциях, вплоть до Европейского суда и думаю справедливость восторжествует. Судебные заседания в Татарстане должны вестись по выбору сторон на любом государственном языке в Татарстане на русском или татарском.
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Правильно. Поддерживаю!
5
3
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Горожанин10 января 2018, 20:27
путин так велел, поэтому надо голосовать за путина!!!!!!
2
2
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Горожанин10 января 2018, 20:28
В ответ на комментарий пользователя
путин так велел, поэтому надо голосовать за путина!!!!!!
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Еврей путин всегда понимал русского, поэтому он всегда помогает русским.
1
2
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Рустам10 января 2018, 20:38
В ответ на комментарий пользователя
Что за ВТОЦ??? Чем занимаются, какие цели и задачи у них?
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Они называют себя татарами чтоб дискредитировать татарскую нацию это расисты психопаты.
0
2
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Горожанин10 января 2018, 20:47
Очередной горе-националист которому не живётся спокойно. Таких надолго изолировать необходимо.
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