В обновленный кадровый резерв Путина вошли трое татарстанцев

Президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров. В состав резерва вошли 143 человека, в том числе трое татарстанцев. Об этом сообщается на сайте Кремля.

- В состав резерва вошли 143 человека — представители федеральных и региональных государственных органов, органов местного самоуправления, иных организаций, - говорится в сообщении.

Так, среди представителей Татарстана — депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов, бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов и генеральный директор АО «Особая экономическая зона «Иннополис» Игорь Носов.