В Казани из торгового центра украли четыре ковра

В Казани в торговом центре "Сувар Плаза" из магазина "Али Баба" неизвестный украл четыре ковра, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Преступление произошло еще 1 декабря, неизвестный в районе 22 часов зашел в магазин, находящийся на втором этаже комплекса, после чего неустановленным пока способом украл ковры.

- После поступления в правоохранительные органы заявления началось расследование, ведется розыск подозреваемого - 44 -летнего уроженца Азербайджана из Самарской области, - сообщили ProKazan.ru.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Кража".