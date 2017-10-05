Татарстан выходит из числа акционеров девяти компаний

Правительство Татарстана утвердило прогнозный план приватизации государственного имущества РТ на 2018 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте минземимущества РТ.
Так, согласно документу, в план приватизации вошли 11,99% акций АО «Нижнекамскресурсы», 0,196% обыкновенных и 0,17% привилегированных акций ПАО «Нижнекамскшина». В перечень также вошли 0,277% привилегированных акций АО «Казанский оптико-механический завод».
Кроме того, власти Татарстана планируют приватизировать АО «Технопарк промышленных технологий «Инновационно-технологический центр «КНИАТ» (25% + 1 акция), 19,27% акций санатория «Крутушка», а также доли в ОАО «Елабужское хлебоприемное предприятие» (7,69%), ЗАО «Бугульминский комбинат хлебопродуктов» (25% + 1 акция), ЗАО «Бугульминский элеватор» (25% + 1 акция).