Выехавших в «Салават Купере» жителей Мергасовского дома вернут обратно, если так решит суд

Недовольные жильцы Мергасовского дома в Казани, которые переселились в новые квартиры в "Салават Купере", вернутся обратно, если выиграют суд. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская.

По ее словам, жильцы признанного аварийным дома могут оспорить решение властей в суде и добиться отмены "аварийности", если суд с ними согласиться, то все выехавшие жильцы должны будут вернуться обратно.

- Ведь тогда нарушаются права других граждан, которые согласны с решением исполнительного комитета. Такие были нюансы, когда люди обращались в суды по признанию дома непригодным для проживания. Необходимо учитывать мнение всех остальных. Сегодня такая судебная практика есть, - сообщила Уполномоченный.

На сегодняшний день из Мергасовского дома переселены 51 из 80 квартир. За оставшимися 29 семьями закреплены 5 благоустроенных квартир на улице Гафури и 24 – в ЖК "Салават Купере". 7 из них предназначены для нанимателей по договору социального найма и 22 квартиры — для собственников.

Напомним, накануне в Вахитовском суде начался суд, в ходе которого представители исполкома попытаюся выселить трех жителей Мергасовского дома в центре города в ЖК "Салават Купере", находящийся на окраине.

Жителям дома предложили в аналогичные по метражу квартиры в "Салават Купере", но они не готовы переселяться из центра города на его окраины.