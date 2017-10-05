В аэропорту Казани у пассажира из Таиланда нашли голову крокодила

Чучело головы крокодила нашли сотрудники таможни в аэропорту Казани. Предмет обнаружили в багаже у пассажира, который прибыл из Таиланда, сообщает пресс-служба татарстанской таможни.

- Также в ходе таможенного контроля у пассажира, прибывшего авиарейсом из ОАЭ, обнаружен кистень. Оба предмета направлены на экспертизу: кистень на предмет его отнесения к гражданскому оружию, дериват крокодила – к объектам СИТЭС. Процессуальное решение будет приниматься по результатам исследования, - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за новогодние каникулы таможенную границу в казанском аэропорту пересекли 20620 физических лиц, оформлено 158 воздушных судов.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани привезли девять обезьян гамадрилов. В период с 23 по 27 декабря в аэропорту Казани были досмотрены 30 авиарейсов, в итоге были оформлены сопроводительные документы на вывоз двух собак в Санкт-Петербург и Стамбул, одной кошки в Германию, а также документы на ввоз девяти гамадрилов из Германии.