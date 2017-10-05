В Татарстане двое парней со скалкой и игрушечным пистолетом ограбили магазин

В Пестречинском районе Татарстана полицейские задержали парней, которые 5 января около 20.00 со скалкой и игрушечным пистолетом ограбили магазин, расположенный в деревне Княжна. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Установлено, что злоумышленники проникли в магазин через запасной вход подсобного помещения.

- Нападавшие были вооружены скалкой и предметом похожим на пистолет. Лицо одного из них скрывала шапочка с прорезями для глаз, второго – высоко поднятая кофта-толстовка, - рассказала 29-летняя продавец магазина.

В результате злоумышленники украли кассовый аппарат, ущерб составил 22 тыс рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». С места происшествия была изъята запись камер видеонаблюдения, после чего удалось установить личность подозреваемых.

- Ими оказались неработающие жители соседней деревни Надеждино 18-19 лет. Они признались, что заранее планировали свое преступление, - сообщили в МВД.

В настоящее время в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им грозит до 12 лет лишения свободы.