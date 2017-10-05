Под Казанью задержали браконьеров, которые убили пять кабанов

В Верхнеуслонском районе Татарстана задержали браконьеров, которые убили пять кабанов. Об этом сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.

- 6 января в охотничьем хозяйстве «Теньковский охотничий клуб» около села Майдан четверо охотников убили пятерых кабанов, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время по данному факту ведется расследование.

Напомним, согласно указу президента Татарстана «Об определении параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Республики Татарстан, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения» на территории Верхнеуслонского района РТ охота на кабана запрещена.