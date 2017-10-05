СМИ: в Росгвардии началась масштабная реформа

В федеральной службе войск национальной гвардии началась масштабная реформа спецподразделений. Ведомство планирует объединить СОБРы, ОМОНы, войсковые отряды разведчиков и спецназа под общим командованием, пишут «Известия».

Отмечается, что новые управления сил специального назначения (УСпН) Росгвардии будут организованы по территориальному принципу и отвечать за определенные российские регионы.

- Помимо силовиков в них планируется включить авиаотряды специального назначения, которые ранее были переданы ведомству из МВД. Все изменения рассчитаны на повышение эффективности силовой составляющей Росгвардии, - говорится в сообщении.

В ведомстве полагают, что после реформы спецназ Росгвардии станет сверхмобильным.