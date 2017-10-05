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В Казани начнут бесплатно обучать татарскому языку

В Казани начнут бесплатно обучать татарскому языку
16+
Фото: ProKazan.ru
Занятия будут проходить в мечетях

Со 2 февраля в 5 мечетях Казани стартуют бесплатные курсы по изучению татарского языка «Без – татарлар», сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Как отмечают организаторы, обучение будет проходить по двум направлениям: «Татарский язык» и «История татар и основы ислама». Занятия будут проходить по понедельникам, средам и пятницам с 19.00 до 21.00.

- Уроки будут проводить дипломированные специалисты – филологи, а также квалифицированные имамы, - говорится в сообщении.

Записаться на курсы можно будет в мечетях «Закабанная» (ул.Хади Такташа, 26), «Гаилә» (ул.Джаудата Файзи, 2), «Тынычлык» (ул.Мелитопольская, 15), «Әниләр»(ул.Газовая, 18), «Ярдәм» (ул.Серова, 4А).

Напомним, ранее сообщалось, что министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов ответит на вопрос о преподавании татарского языка в школах  республики через 100 дней.

 

Люция Кашапова, 10.01.2018, 12:16
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Горожанин10 января 2018, 12:18
Начинайте срач!!! ))))
15
21
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Димон10 января 2018, 12:19
За чей счет будут оплачиваться эти курсы?
10
27
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Горожанин10 января 2018, 12:19
Молодцы!
13
20
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Горожанин10 января 2018, 12:23
Правильно! Кому надо будут ходить. А мне не надо))))
Лучший комментарий
7
67
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Горожанин10 января 2018, 12:28
В ответ на комментарий пользователя
За чей счет будут оплачиваться эти курсы?
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Недоумок ты! Читай статью! Там же сказано, что учить будут в мечетях, [***]
18
12
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Горожанин10 января 2018, 12:39
А кто последний... в очереди? B-|
3
5
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Горожанин10 января 2018, 12:39
это еесть карашо тафай тафай,исущай
7
6
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Горожанин10 января 2018, 12:39
В школах за рабочие тетради по тат теле дерут по 200р. Сколько в школе учеников и сколько школ??? В п...ду, откажусь за детей от тат яза. Татарские чинуши мама продадут, как свой язык продали с потрохами.
4
25
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Горожанин10 января 2018, 12:40
Давайте взращивайте нациков и игиловцев.
18
20
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Горожанин10 января 2018, 12:49
Бегите быстрее, а то место не останется.
4
10
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Горожанин10 января 2018, 12:55
В ответ на комментарий пользователя
Давайте взращивайте нациков и игиловцев.
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Вооот! Теперь ноют, что нациков будут выращивать. Сами так решили. Не надо теперь ля-ля, недоумки ))))) Раньше это было бы подозрительно, а теперь всё легально под предлогом изучения татарского языка. Съели?! Так что рот всем закрыть и тихонько сидеть и наблюдать за процессом развития национализма в Татарстане )))))))
21
18
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Димон10 января 2018, 12:57
В ответ на комментарий пользователя
Недоумок ты! Читай статью! Там же сказано, что учить будут в мечетях, [***]
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Придуроок! Ты различаешь понятия ГДЕ, и ЗА ЧЕЙ СЧЕТ? Это не одно и тоже.
3
16
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Горожанин10 января 2018, 13:01
Не за бесплатно не хочу....
3
5
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Горожанин10 января 2018, 13:01
А за деньги жалко...
3
5
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Горожанин10 января 2018, 13:02
В ответ на комментарий пользователя
Давайте взращивайте нациков и игиловцев.
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тупица
9
9
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Горожанин10 января 2018, 13:26
Я бы пошла учить для общего развития , но порог мечети не переступлю , т.к. Другой веры.
1
11
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djkr10 января 2018, 13:28
В ответ на комментарий пользователя
Вооот! Теперь ноют, что нациков будут выращивать. Сами так решили. Не надо теперь ля-ля, недоумки ))))) Раньше это было бы подозрительно, а теперь всё легально под предлогом изучения татарского языка. Съели?! Так что рот всем закрыть и тихонько сидеть и наблюдать за процессом развития национализма в Татарстане )))))))
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Ниче не попутал?На нациков есть нац гвардия, и другие структуры,а рот закрывать и тем более людей недоумками называть может не очень умный человек,у любого человека есть свое мнение. А по тат. язык никто не запрещал и не запрещает,учите сколько хотите по доброй воли если есть на это желание.И не надо передергивать.
5
20
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Горожанин10 января 2018, 13:38
Сделали бы бесплатные обеды в школе тем кто учит татарский на 4 и 5. Совсем другие споры бы счас тут были)
3
14
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Горожанин10 января 2018, 13:40
В ответ на комментарий пользователя
Я бы пошла учить для общего развития , но порог мечети не переступлю , т.к. Другой веры.
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Причем тут вера и язык?!? Почему некоторые люди такие невежды?
6
9
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djkr10 января 2018, 13:43
В ответ на комментарий пользователя
Урыс тебя ипать не должно за чей счет! Пей свое аракы и валяйся дальше. Не хотели изучать в школе теперь будут изучать в мечетях. А теперь подумай своим куриным мозгом какие "знания" вложат в головы юных шахидов. Все таки изучение татарского надо было оставить в школах.
Развернуть
Ты куриными подумай,если им в мозги знания вложат о каких ты говоришь,то и тебя и твоих близких все это может коснуться.А алкоголиков у любой нации хватает.
3
16
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Горожанин10 января 2018, 13:45
А что раньше деньги за это брали? ну и мечети....
1
2
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Горожанин10 января 2018, 13:45
В ответ на комментарий пользователя
Ниче не попутал?На нациков есть нац гвардия, и другие структуры,а рот закрывать и тем более людей недоумками называть может не очень умный человек,у любого человека есть свое мнение. А по тат. язык никто не запрещал и не запрещает,учите сколько хотите по доброй воли если есть на это желание.И не надо передергивать.
Развернуть
мда явно недоумок. А что у тебя есть против фанатиков? А ты готов взрываться в метро, автобусах и трамваях? Я лично против изучения чего-либо в мечетях кроме моления. Остальное запретить. Непонятно чему их там будут обучать!
7
12
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djkr10 января 2018, 13:47
В ответ на комментарий пользователя
а ты ничего не папутал?! в нац гвардии не только урусы служат.
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ИИИ ЧТО?
1
7
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djkr10 января 2018, 13:56
В ответ на комментарий пользователя
мда явно недоумок. А что у тебя есть против фанатиков? А ты готов взрываться в метро, автобусах и трамваях? Я лично против изучения чего-либо в мечетях кроме моления. Остальное запретить. Непонятно чему их там будут обучать!
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[***]
1
0
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 13:56
В ответ на комментарий пользователя
Ты куриными подумай,если им в мозги знания вложат о каких ты говоришь,то и тебя и твоих близких все это может коснуться.А алкоголиков у любой нации хватает.
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балбес ты! Вот именно я за то чтобы учили татарскому в школах а не понятно где!
2
6
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Горожанин10 января 2018, 13:58
В ответ на комментарий пользователя
Я бы пошла учить для общего развития , но порог мечети не переступлю , т.к. Другой веры.
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Ого. Насколько мне известно, зайдя в мечеть не становишься автоматически мусульманином. Там коврики, полежать можно, отдохнуть.
0
10
Согласны с автором?
djkr10 января 2018, 13:59
В ответ на комментарий пользователя
балбес ты! Вот именно я за то чтобы учили татарскому в школах а не понятно где!
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А ЧТО МЕЧЕТЕ ЭТО НЕ ПОНЯТНО ГДЕ?
2
4
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 14:06
В ответ на комментарий пользователя
А ЧТО МЕЧЕТЕ ЭТО НЕ ПОНЯТНО ГДЕ?
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ой дурак!(((( Урысы вы все такие тупые с рожденья а? Как ты проконтролируешь что делается в мечети? Чужого человека с улицы туда никогда не пустят. Вот смотри в Европе. Все террористы жили и учились в местных мечетях. И подумай своим куриным мозгом чему там их учили что они готовы были простых людей давить, убивать! Умные люди учаться на чужих ошибках а дураки вроде тебя будут на собственных!
14
6
Согласны с автором?
djkr10 января 2018, 14:18
В ответ на комментарий пользователя
мда явно недоумок. А что у тебя есть против фанатиков? А ты готов взрываться в метро, автобусах и трамваях? Я лично против изучения чего-либо в мечетях кроме моления. Остальное запретить. Непонятно чему их там будут обучать!
Развернуть
У меня как у тебя нет ничего,все мы хотим под богом кому сколько написано тот столько проживет и не секунды больше,но если в мечетях или в церкви обучают языку или еще чему то,и люди хотят ходить и учиться ,то это их право и выбор ,а уж как там обучают и чему,отслеживать это есть много структур как в РТ так и в РФ,в это я имел ввиду,И не надо кидаться словами я тебя не оскорблял и не чем не обидел ,я просто высказал свою точку зрения и все.Удачи тебе.
1
8
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 14:19
В ответ на комментарий пользователя
Придуроок! Ты различаешь понятия ГДЕ, и ЗА ЧЕЙ СЧЕТ? Это не одно и тоже.
Развернуть
Идиота кусок ты. Это не школа, чтобы официально из бюджета деньги перечислять, м.у.д.а.к ты долбаный. Хотя для РПЦ Россия ежегодно 3 млрд рублей официально перечисляет.
3
7
Согласны с автором?
djkr10 января 2018, 14:30
В ответ на комментарий пользователя
ой дурак!(((( Урысы вы все такие тупые с рожденья а? Как ты проконтролируешь что делается в мечети? Чужого человека с улицы туда никогда не пустят. Вот смотри в Европе. Все террористы жили и учились в местных мечетях. И подумай своим куриным мозгом чему там их учили что они готовы были простых людей давить, убивать! Умные люди учаться на чужих ошибках а дураки вроде тебя будут на собственных!
Развернуть
ТАК ЖЕ ОТВЕЧУ ТЕБЕ
Все мы хотим под богом кому сколько написано тот столько проживет и не секунды больше,но если в мечетях или в церкви обучают языку или еще чему то,и люди хотят ходить и учиться ,то это их право и выбор ,а уж как там обучают и чему,отслеживать это есть много структур как в РТ так и в РФ,в это я имел ввиду,И не надо кидаться словами я тебя не оскорблял и не чем не обидел ,я просто высказал свою точку зрения и все.Удачи тебе.
1
5
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 14:37
В ответ на комментарий пользователя
У меня как у тебя нет ничего,все мы хотим под богом кому сколько написано тот столько проживет и не секунды больше,но если в мечетях или в церкви обучают языку или еще чему то,и люди хотят ходить и учиться ,то это их право и выбор ,а уж как там обучают и чему,отслеживать это есть много структур как в РТ так и в РФ,в это я имел ввиду,И не надо кидаться словами я тебя не оскорблял и не чем не обидел ,я просто высказал свою точку зрения и все.Удачи тебе.
Развернуть
Тебе также удачи. Извини конечно что грубо. Но именно такое отношение к тебе из-за того что приходиться объяснять элементарные вещи! Салют. В мечети никто их контролировать не будет. А в школах запросто!
2
4
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 14:40
В ответ на комментарий пользователя
У меня как у тебя нет ничего,все мы хотим под богом кому сколько написано тот столько проживет и не секунды больше,но если в мечетях или в церкви обучают языку или еще чему то,и люди хотят ходить и учиться ,то это их право и выбор ,а уж как там обучают и чему,отслеживать это есть много структур как в РТ так и в РФ,в это я имел ввиду,И не надо кидаться словами я тебя не оскорблял и не чем не обидел ,я просто высказал свою точку зрения и все.Удачи тебе.
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А он по- другому и не может: дикий человек, неуч.
1
2
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 14:54
Срач ты,свиноморда свинья.
4
1
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 14:55
Не на твои деньги.
3
2
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 15:11
В ответ на комментарий пользователя
Срач ты,свиноморда свинья.
Развернуть
Ты срусский свиномордник, рот свой поганый закрой.
10
1
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 15:52
В ответ на комментарий пользователя
Урыс тебя ипать не должно за чей счет! Пей свое аракы и валяйся дальше. Не хотели изучать в школе теперь будут изучать в мечетях. А теперь подумай своим куриным мозгом какие "знания" вложат в головы юных шахидов. Все таки изучение татарского надо было оставить в школах.
Развернуть
сгинь, пиндосина игиловская B-|
4
9
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 15:54
В ответ на комментарий пользователя
Тебе также удачи. Извини конечно что грубо. Но именно такое отношение к тебе из-за того что приходиться объяснять элементарные вещи! Салют. В мечети никто их контролировать не будет. А в школах запросто!
Развернуть
И че им мешает после школы в мещеть идти? 8-*
2
3
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 16:42
В ответ на комментарий пользователя
Тебе также удачи. Извини конечно что грубо. Но именно такое отношение к тебе из-за того что приходиться объяснять элементарные вещи! Салют. В мечети никто их контролировать не будет. А в школах запросто!
Развернуть
Вот она, засада где. В школе язык никто не запрещал, а у мечети нет разрешения на обучение. По закону придется запретить противоправную деятельность. Вот тогда заорут на весь мир, что запретили.
1
3
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 16:43
Правильно, что открыли, будут выращивать настоящих патриотов Татарстана, а не этих полудурков ущемленных
6
3
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 16:45
Интересно, там всех заставят татарский учить или только татар?
2
3
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 16:49
В ответ на комментарий пользователя
Вооот! Теперь ноют, что нациков будут выращивать. Сами так решили. Не надо теперь ля-ля, недоумки ))))) Раньше это было бы подозрительно, а теперь всё легально под предлогом изучения татарского языка. Съели?! Так что рот всем закрыть и тихонько сидеть и наблюдать за процессом развития национализма в Татарстане )))))))
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Из тех русских, чуваш, и др. кто в дальнейшем выучит язык навряд ли будет много "нациков"
2
3
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 16:52
«Без – татарлар»? Это чо, без татар буим, чтоле? :-D
1
3
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 17:59
очень здорово, что в мечеть изучать татарский может прийти каждый, независимо он национальности, вероисповедания и возраста. и ребенку с мамой учить язык будет вдвойне приятно!
2
4
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 18:00
отлично! ещё и во всех углах города, ещё и бесплатно! надо идти!
1
2
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 18:00
В ответ на комментарий пользователя
Интересно, там всех заставят татарский учить или только татар?
Развернуть
заставят???) туда записываются добровольно)
0
4
Согласны с автором?
Горожанин10 января 2018, 18:06
В ответ на комментарий пользователя
Я бы пошла учить для общего развития , но порог мечети не переступлю , т.к. Другой веры.
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Я ж церковь переступаю, когда свечку ставлю за почивших друзей православных, что тут такого?
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Горожанин10 января 2018, 20:32
В суде запретили татарский язык, а тут учать как будто, не это ли издевательство над татарами!!!
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Горожанин10 января 2018, 20:46
В ответ на комментарий пользователя
заставят???) туда записываются добровольно)
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А в школе чё, не добровольно? Или уже школ для желающих не хватает?
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