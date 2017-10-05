В Казани начнут бесплатно обучать татарскому языку

Занятия будут проходить в мечетях

Со 2 февраля в 5 мечетях Казани стартуют бесплатные курсы по изучению татарского языка «Без – татарлар», сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Как отмечают организаторы, обучение будет проходить по двум направлениям: «Татарский язык» и «История татар и основы ислама». Занятия будут проходить по понедельникам, средам и пятницам с 19.00 до 21.00.

- Уроки будут проводить дипломированные специалисты – филологи, а также квалифицированные имамы, - говорится в сообщении.

Записаться на курсы можно будет в мечетях «Закабанная» (ул.Хади Такташа, 26), «Гаилә» (ул.Джаудата Файзи, 2), «Тынычлык» (ул.Мелитопольская, 15), «Әниләр»(ул.Газовая, 18), «Ярдәм» (ул.Серова, 4А).

Напомним, ранее сообщалось, что министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов ответит на вопрос о преподавании татарского языка в школах республики через 100 дней.