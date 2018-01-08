В Татарстане на трассе М-7 впервые установили противоослепляющие экраны

В Татарстане на федеральной трассе М-7 «Волга» впервые установили противоослепляющие экраны на барьерном ограждении автодороги. Об этом сообщил заместитель начальника «Волго-Вятскуправтодора» Азат Гатауллин.

По словам Гатауллина, такие экраны на дорогах в России уже применяют пять лет.

- Специальные пластины устанавливаются на участках дорог первой технической категории, на “кривых” и слабоосвещенных участках, чтобы избежать ослепления водителей от фар встречных автомобилей. В республике они установлены пока экспериментально. Посмотрим, какой будет результат, - цитирует «Татар-информ» слова Гатауллина.

Отмечается, что всего установлено 1903 противоослепляющих экрана на двух участках трассы, которые проходят через Высокогорский и Пестречинский районы Татарстана.