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Девять районов Татарстана наказали за ошибки в названиях деревень

Девять районов Татарстана наказали за ошибки в названиях деревень
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Фото: из архива ProKazan.ru

Специалисты татарстанского управления Росреестра провели проверку названий районов Татарстана, в ходе которой они нашли ошибки в географических названиях на дорожных указателях республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, ошибки нашли в девяти районах республики: Алексеевском, Альметьевском, Апастовском, Бавлинском, Кайбицком, Пестречинском, Сабинском, Спасском, Ютазинском.

Например, в Бавлинском районе населенный пункт Васькино-Туйралы был переименован в населенный пункт Васькино-Туйрала. Отмечается, что должностное лицо было привлечено к административной ответственности.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани уличные указатели будут проверять на наличие ошибок.

Элина Валеева, 09.01.2018, 17:07
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин09 января 2018, 18:06
Чиновники не по татарски и не русски не бе не ме,а ещё учат население.
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0
14
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Горожанин09 января 2018, 18:55
В ответ на комментарий пользователя
Чиновники не по татарски и не русски не бе не ме,а ещё учат население.
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В порыве самообогащения, совсем языки забыли.
0
2
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Горожанинив09 января 2018, 18:56
Ха,ха,ха.....Нам татарам что наступать Алга, что отступать то же Алга....
1
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Горожанин09 января 2018, 19:05
Наказали бы редактора проказань разочек, а лучше регулярно
0
4
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пётр аксёнов09 января 2018, 19:20
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma
4
0
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ТатарчоноК09 января 2018, 19:31
Была бы премия за дорожные знаки - сразу нашёлся бы герой..
0
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Горожанин09 января 2018, 19:42
Зато татарский учили-грызли все эти годы до кровавого мосла. По русски зато ни бум-бум
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