Девять районов Татарстана наказали за ошибки в названиях деревень

Специалисты татарстанского управления Росреестра провели проверку названий районов Татарстана, в ходе которой они нашли ошибки в географических названиях на дорожных указателях республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, ошибки нашли в девяти районах республики: Алексеевском, Альметьевском, Апастовском, Бавлинском, Кайбицком, Пестречинском, Сабинском, Спасском, Ютазинском.

Например, в Бавлинском районе населенный пункт Васькино-Туйралы был переименован в населенный пункт Васькино-Туйрала. Отмечается, что должностное лицо было привлечено к административной ответственности.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани уличные указатели будут проверять на наличие ошибок.