В Казани семья с двумя детьми отравилась угарным газом

В Казани от отравления угарным газом пострадали 4 человека — 42-летний мужчина, 31-летняя женщина, 8-летняя девочка и годовалый мальчик. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об отравлении угарным газом поступило сегодня в 11.24.

- В доме №16 по улице Симонова угарным газом отравилась семья из четырех человек. Пострадавших госпитализировали в 7-ю городскую больницу, - сообщили в МЧС.

Предварительная причина происшествия — неисправность вытяжки газовой колонки.