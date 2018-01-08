Жители РТ просят премьер-министра и прокурора России остановить застройку озер под Челнами

Жители Тукаевского района начали сбор подписей против застройки двух Лебяжьих озер в пригороде Набережных Челнов. Весной прошлого года коммерческая фирма ООО «ГрадРесурс» начала засыпку грунтом двух природных озер, являющихся украшением ландшафта и любимым местом отдыха горожан.

Отмечается, что благодаря активистам и депутатам стройку временно удалось остановить. Фирма была оштрафована на 400 тыс рублей, было предписано восстановить береговую зону и вернуть водоемы в собственность государства.

Однако в декабре прошлого года стало известно, что фирма через суд на три года продлила договор аренды земельного участка с озерами и намерено продолжить строительство гостиницы.

Соответствующая петиция адресована премьер-министру России Дмитрию Медведеву и генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. На данный момент петицию подписали 126 человек.