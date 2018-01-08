В КФУ назвали вероятные причины яркой вспышки в небе над Татарстаном в Рождество

Это природное явление взбудоражило соцсети несколько дней назад

Причинами яркой вспышки в небе над Татарстаном, которая была замечена в ночь на 7 января, могли быть техногенная вспышка в атмосфере или на поверхности Земли либо атмосферное электричество. Об этом сообщил директор Астрономической обсерватории им. Энгельгардта Юрий Нефедьев, передает пресс-служба КФУ.

В первом случае имеется в виду оптическое явление в атмосфере, возникающее в результате преломления потоков света на границе между слоями атмосферы, имеющими различную плотность и температуру. Одним из известных примеров такого явления являются миражи. В данном случае дополнительным "зеркалом", отразившим далекую вспышку, могли стать низкие облака.

Что касается причины вспышки из-за атмосферного электричества, то, по словам ученого, это явление сейчас довольно плохо изучено, так как очень редко наблюдаются, к примеру, шаровая молния. По его словам, инцидент в 1908 году в районе реки Тунгуска – это также, по одной из версий, результат воздействия атмосферного электричества.

- Говоря о вспышках, которые видели 7 января 2018 года в Татарстане, необходимо отметить, что такие же наблюдали несколько лет назад жители Московской и Саратовской областей, - сообщил ученый.

Он полностью опроверг данные, что это могли быть метеоритный дождь или отражение от находившегося на орбите искусственного спутника.

- Метеорные частицы имеют очень маленький размер и вес, они сгорают на высоте примерно 80 километров от Земли, оставляя только ионизированные светящиеся следы. Другая гипотеза – болиды (крупные метеориты). Болиды при падении на поверхность планеты действительно могут вызвать взрыв и вспышку. Но дело в том, что при попадании в атмосферу метеориты раскаляются так сильно, что оставляют за собой светящийся хвост. Ничего подобного никто из большого количества очевидцев не наблюдал [...]. Спутники находятся слишком высоко над поверхностью Земли, их отражательная способность очень небольшая, да и облака, если не ошибаюсь, в тот день были достаточно низкими и плотными, - сообщил Юрий Нефедьев.

В обсерватории университета вспышку в небе над юго-востоком Татарстана не фиксировали — в ту ночь в Казани была сильная метель.

При этом активисты из Набережных Челнов сообщили о планах устроить экспедицию для выяснения обстоятельств произошедшего.

- Ищем свидетелей упавшего болида, метеорита. Планируем экспедицию в те места. Кто знает примерные координаты упавшего метеорита — пожалуйста, пишите в комментарии, — написал один из пользователей.