В Нижнекамске неизвестный с ножом ограбил офис микрофинансов: его сняли на видео

В Нижнекамске накануне вечером, 8 января, неизвестный мужчина, угрожая ножом 38-летней сотруднице офиса микрофинансирования, ограбил его на 27 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Нападение на центр "Экспресс - деньги", который находится в ТЦ "Айкон", произошло в 18:30. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Людей, которые являются свидетелями происшествия или могут опознать нападавшего, просят позвонить в полицию по телефону: 8-987-222-71-88. Вознаграждение и анонимность гарантируются.