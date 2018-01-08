В Татарстане в 2018 году планируется построить 87 домов

В Татарстане в 2018 году планируется ввести 2 млн 403 тыс кв м жилья. Об этом сегодня сообщил глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин на первом в новом году республиканском совещании под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова.

- По итогам 2017 года в республике введено 2 млн. 408,1 тыс. кв. метров жилья. Все взятые перед федеральным центром обязательства по вводу жилья выполнены в полном объеме, - отметил глава ведомства.

Он также отметил, что в текущем году планируется построить 87 домов на 9 тыс. 711 квартир.

- В рамках многоквартирного инвестиционного жилья будет введено 120 домов на 17 тыс. 297 квартир, малоэтажного жилищного строительства - 1 млн. 4,7 тыс. кв. метров, - сказал Файзуллин.

Кроме того, в текущем году планируется обеспечить жильем 297 детей-сирот и 164 семьи из отдельной категории граждан - многодетные и молодые семьи, чернобыльцы, вынужденные переселенцы.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году в Татарстане планируют построить 27 сельских домов культуры за 260 млн рублей.