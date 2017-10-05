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Появилось видео, как Казанский цирк выглядит внутри после реконструкции

Появилось видео, как Казанский цирк выглядит внутри после реконструкции
16+
Фото: скриншот
В соцсетях появилось видео того, как выглядит обновленная арена цирка

В соцсетях появилось видео того, как выглядит арена Казанского цирка после реконструкции.

Напомним, что реконструкция Казанского цирка началась весной 2017 года. На ремонт из бюджета РТ были выделены 530 млн рублей.

Капитальный ремонт здания должен был завершиться в декабре прошлого года. Реконструкцию «хвостовой» части Казанского цирка, где располагается цирковая школа, планируют завершить в первой половине 2018 года

ProKazan.ru, 08.01.2018, 15:42
Тэги: Цирк Казань, Архитектура
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Комментарии

Батюшка08 января 2018, 15:58
Классно, после стольких лет...
Лишь бы сиденья вандалы не изуродовали
Лучший комментарий
0
26
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Горожанин08 января 2018, 16:00
Все эти обновления носят косметический характер, а пол-миллиарда рублей не многова-то ли для простого "обновления". Счётная палата, ты где?
10
14
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Горожанин08 января 2018, 16:10
В ответ на комментарий пользователя
Все эти обновления носят косметический характер, а пол-миллиарда рублей не многова-то ли для простого "обновления". Счётная палата, ты где?
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А в курсе сколько стоит хотя бы один световой прибор? Это не настольная лампочка из магазина фанеры. И сколько их там в сумме? Это только по свету, наверняка и звука коснулось, молчу уж про косметику. Так что зря вы уважаемый.
2
11
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Горожанин08 января 2018, 16:12
Отлично! Я и дочка рады! Ждём открытие и премьеру новой цирковой программы.
0
9
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Димон08 января 2018, 16:16
Молодцы!
0
9
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Горожанин08 января 2018, 16:36
Наконец-то пошли изменения. Цирк уже давно нуждался в глобальной реконструкции.
0
10
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Горожанин08 января 2018, 16:38
В ответ на комментарий пользователя
Все эти обновления носят косметический характер, а пол-миллиарда рублей не многова-то ли для простого "обновления". Счётная палата, ты где?
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С чего вы взяли что только косметический характер то... там основательно делать стали.
0
4
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Горожанин08 января 2018, 17:05
В ответ на комментарий пользователя
Классно, после стольких лет...
Лишь бы сиденья вандалы не изуродовали
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Очень здорово выглядит. Интересно, какие представления теперь там будут показывать, что-то новенькое должны сделать
1
2
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Горожанин08 января 2018, 17:06
В ответ на комментарий пользователя
Все эти обновления носят косметический характер, а пол-миллиарда рублей не многова-то ли для простого "обновления". Счётная палата, ты где?
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Замена кресел, освещения, звукового оборудования, облицовка и прочее - это не косметический ремонт. Да, выглядит теперь красиво, но там не просто дырку в стене подмазали, а полностью заменили ВСЕ.
0
4
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Горожанин08 января 2018, 17:22
Циркачи должны все попасть под новый закон, смотрите видосы как они дрессируют животных
0
2
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Горожанин08 января 2018, 18:26
В ответ на комментарий пользователя
С чего вы взяли что только косметический характер то... там основательно делать стали.
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будто не видели что раньше было. небо и земля
0
0
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Горожанин08 января 2018, 18:26
В ответ на комментарий пользователя
Циркачи должны все попасть под новый закон, смотрите видосы как они дрессируют животных
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Не хожу на представления с животными, но и без них полно чего интересного.
0
0
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Горожанин08 января 2018, 19:04
В ответ на комментарий пользователя
Очень здорово выглядит. Интересно, какие представления теперь там будут показывать, что-то новенькое должны сделать
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Ага, выборы 18 марта. Наинтереснейшая программка. :-P
1
1
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Горожанин08 января 2018, 19:38
В ответ на комментарий пользователя
Не хожу на представления с животными, но и без них полно чего интересного.
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А к чему ''но ''? Интригант.
0
0
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Горожанин08 января 2018, 19:39
В ответ на комментарий пользователя
Не хожу на представления с животными, но и без них полно чего интересного.
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Конечно. Мне цирк нравится за разные трюки акробатов)
0
0
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Горожанин08 января 2018, 19:46
Руки нужно обрывать тем кто снимает видео вертикальной камерой
0
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