В Татарстане женщина сломала ребра, катаясь на тюбинге

Жительницу Челнов вынесло на реку, где она ударилась о торчащие из-подо льда трубы

В Набережных Челнах 42-летняя женщина сломала ребра во время катания на «ватрушке». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Женщину на тюбинге вынесло далеко на лед реки Мелекески. При движении она ударилась о две торчащие на метр из-подо льда трубы. В результате удара женщина сломала ребра.

Очевидцы вытащить самостоятельно пострадавшую со льда не смогли и вызвали спасателей. Прибывшие на место спасатели ЗПСО№6 вынесли женщину на берег и передали медикам скорой помощи.

Напомним, что в Казани 20-летняя девушка пострадала, катаясь на тюбинге. Она получила сотрясение, врезавшись в автомобиль.