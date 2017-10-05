В парках Казани пройдет интерактивный рассказ «Казань и Горький» и семейный спектакль «О»

8 января в Казани продолжатся мероприятия в рамках программы «Зима в парках». На «Черном озере» казанцев будет ждать семейный спектакль, а в Лядском саду все желающие могут поучаствовать в интерактивном рассказе «Казань и Горький.
Горкинско-Ометьевский лес
12.00 – 14.00 Новогодний мастер-класс «Веселые лампочки» в кафе «Лес»
14.00 – 15.00 Концерт чувашского ансамбля «Салам» «Рождественские встречи» в лесопарке
Парк «Черное озеро»
12.00 – 13.00 Показ новогоднего семейного спектакля «О»
14.00 Мастер-класс на катке
18.00 – 19.00 Показ новогоднего семейного спектакля «О»
ЦПКиО им. Горького
14.00 – 15.00 Новогодняя программа от театра им.К.Тинчурина
16.00 – 17.00 Новогодняя программа от театральной студии «СДВИГ»
Лядской сад
14.00 Детская программа с участием Деда Мороза и Снегурочки
15.00 Интерактивный рассказ «Казань и Горький»