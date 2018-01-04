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Казань за неделю: «Рубин» вышел из отпуска, приезд Путина и улица имени умершей певицы

Казань за неделю: «Рубин» вышел из отпуска, приезд Путина и улица имени умершей певицы
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Портал ProKazan.ru публикует самые важные новости прошедшей недели

Житель Казани выиграл в лотерею 250 млн рублей

Тиражная комиссия «Русского лото» подтвердила, что джекпот новогоднего тиража, в котором разыгрывалось 2 миллиарда рублей, сорвал житель Казани. Сообщение об этом появилось на сайте лотереи. Выигрыш составил 250 миллионов рублей. Известно стало также, что свой счастливый билет казанец купил на сайте, а не на бумажном носителе.

В Казани появится улица имени умершей певицы Хании Фархи

В Казани в будущем одну из улиц назовут именем умершей певцы Хании Фархи. Письмо, выложенное в соцсетях, было получено от отдела топонимики исполкома города, его подписал замглавы администрации Казани. В нем говорится, что, учитывая большой вклад Хании Фархи в татарскую культуру, имя певицы будет занесено в банк комиссии по топонимике для последующего использования при наименовании новых улиц города.

Футболисты «Рубина» вышли из отпуска и тут же улетели в Объединенные Арабские Эмираты

5 января «Рубин» вышел из отпуска. Футболисты прошли обследование в одном из казанских медицинских центров, а 6 января команда Курбана Бердыева улетела из холодной Казани на зимние учебно-тренировочные сборы. Они пройдут с 6 по 12 января в Арабских Эмиратах.

Владимир Путин приедет в Казань на первый полет стратегического ракетоносца Ту-160М2

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что Казанский авиационный завод рассчитывает поднять в воздух стратегический ракетоносец Ту-160М2 уже в конце января. По этому поводу в Казань с высокой степенью вероятности может приехать президент России Владимир Путин.

Минобрнауки РТ отменило обязательный татарский язык в детсадах‍

В Татарстане больше не будет обязательных занятий татарского языка в детских садах, в конце года Минобрнауки РТ уведомило руководителей районных и городских отделов образования, что рекомендации по организации обучения детей татарскому и русскому языкам в дошкольных образовательных учреждениях от 8.11.2013 не подлежат применению. 

Люция Кашапова, 07.01.2018, 17:57
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин07 января 2018, 18:16
фото обложки не уместно , совмещать улыбающиегося путина и умершую певицу как то не этично.
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Горожанин07 января 2018, 18:31
Странно, что Люция написала умершей певицы. Было бы более привычным видеть в заголовках от проказы, что-то вроде МЁРТВОЙ певицы...
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American07 января 2018, 18:46
В ответ на комментарий пользователя
Странно, что Люция написала умершей певицы. Было бы более привычным видеть в заголовках от проказы, что-то вроде МЁРТВОЙ певицы...
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Улица Живых мертвецов, и проспект Восставших из Ада
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Дмитрий07 января 2018, 18:51
[***]
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Горожанин07 января 2018, 19:11
Певица как певица. Есть и более заслуженные личности.
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Горожанин07 января 2018, 19:32
Когда Путин спросил у группы подсадных, хотят ли они, чтобы он избирался на очередной срок, они дружно ответили "Да" Если бы они сказали "Нет", сейчас он бы уже паковал свой дельтаплан в Ладу- Калину с прицепчиком.
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Горожанин07 января 2018, 19:34
Вся бравурная отчетность о небывалой всенародной явке в 86% (а местами и в 146%) на этот препозорнейший фарс горе-перевыборов Царь-Самозванца, он же Царь-Фальсификатор, уже благополучно заготовлена и спущена во все ТИКи, УИКи, ЦИКи и эту шиш-проверишь систему "ГАС-Выборы".
Нет, народ вправе предпринимать любые меры против узурпации власти горе-хунтой, вплоть до бойкота и публичного отказа от соучастия в этом фарсе, буффонаде и опереточном гротеске.
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Горожанин07 января 2018, 19:40
Патриотические" дураки ходят собирают подписи для Путина. Но самое интересное, сам Путин ничего хорошего за 17 лет своего правления, ни для народа, ни для страны не сделал. За все это время не проведена ни одна реформа. Все что видит народ от Путина - ежедневный рост тарифов, налогов и цен (и поднимает их не Обама, Трамп или Навальный, а Путин), да обрезанные Путиным бюджеты страны по статьям - образование, здравоохранение, наука, культура, ЖКХ. И сколько же дураков найдется в стране, голосовать за Путина на таких кабально-унизительных условиях?
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Горожанин07 января 2018, 20:11
Дело за малым. Осталось только понять важность этих новостей. Но не будет ли это каким-то психологическим или психическим отклонением на, искать важность в том что, очевидно, не то чтобы бы неважно, но даже близко не коррелирует с твоей жизнью, какой-то манией?
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Горожанин07 января 2018, 20:18
Ты как бы, хочешь узнать, что вокруг тебя происходит интересного и действительно важного, но по факту не узнаешь ничего, но оказываешься втянут в некую нелепую дискуссию вокруг какой-то темы общественного бессознательного, на уровне инстинктов тревоги первобытного человека, совершенно бесполезной и бессмысленной. Зачем?
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