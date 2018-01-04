Казань за неделю: «Рубин» вышел из отпуска, приезд Путина и улица имени умершей певицы

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Житель Казани выиграл в лотерею 250 млн рублей

Тиражная комиссия «Русского лото» подтвердила, что джекпот новогоднего тиража, в котором разыгрывалось 2 миллиарда рублей, сорвал житель Казани. Сообщение об этом появилось на сайте лотереи. Выигрыш составил 250 миллионов рублей. Известно стало также, что свой счастливый билет казанец купил на сайте, а не на бумажном носителе.

В Казани появится улица имени умершей певицы Хании Фархи

В Казани в будущем одну из улиц назовут именем умершей певцы Хании Фархи. Письмо, выложенное в соцсетях, было получено от отдела топонимики исполкома города, его подписал замглавы администрации Казани. В нем говорится, что, учитывая большой вклад Хании Фархи в татарскую культуру, имя певицы будет занесено в банк комиссии по топонимике для последующего использования при наименовании новых улиц города.

Футболисты «Рубина» вышли из отпуска и тут же улетели в Объединенные Арабские Эмираты

5 января «Рубин» вышел из отпуска. Футболисты прошли обследование в одном из казанских медицинских центров, а 6 января команда Курбана Бердыева улетела из холодной Казани на зимние учебно-тренировочные сборы. Они пройдут с 6 по 12 января в Арабских Эмиратах.

Владимир Путин приедет в Казань на первый полет стратегического ракетоносца Ту-160М2

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что Казанский авиационный завод рассчитывает поднять в воздух стратегический ракетоносец Ту-160М2 уже в конце января. По этому поводу в Казань с высокой степенью вероятности может приехать президент России Владимир Путин.

Минобрнауки РТ отменило обязательный татарский язык в детсадах‍

В Татарстане больше не будет обязательных занятий татарского языка в детских садах, в конце года Минобрнауки РТ уведомило руководителей районных и городских отделов образования, что рекомендации по организации обучения детей татарскому и русскому языкам в дошкольных образовательных учреждениях от 8.11.2013 не подлежат применению.