МЧС предупреждает: в Татарстане ожидается сильный снегопад с метелью

Ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с

В Татарстане МЧС посоветовали водителям не выезжать из городов без крайней необходимости, в республике ожидается сильный снегопад с метелью. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Так, с 18.00 7 января до 18.00 8 января на территории Татарстана, в том числе и в Казани, ожидаются сильный юго-западный, западный ветер с порывами до 15-20 м/с, метель, сильный снег. На дорогах образуются снежные заносы.

Завтра, 8 января, в Казани будет облачно. Минимальная температура воздуха ночью и максимальная температура воздуха днем 2-5 гр.мороза.

В связи с этим водителям рекомендуют воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Необходимо избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД.