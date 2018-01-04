Весной между Казанью и Тбилиси откроется прямое авиасообщение

Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение Минтранса РФ на выполнение с весны 2018 года прямых регулярных полетов между Тбилиси и Казанью. Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Гиви Давиташвили, передает «Интерфакс».

Полеты по этому маршруту будут осуществляться с 26 марта по 31 декабря этого года с частотой два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.

- Полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing 737. Стоимость билета туда-обратно составит 195 евро (13,3 тыс рублей), - говорится в сообщении.

Отметим, что Россия и Грузия объявили о возобновлении регулярного авиасообщения между двумя странами с 15 сентября 2014 года.