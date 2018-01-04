Отец, сын и внук отправились на рыбалку и провалились под лед на Каме

В Татарстане двое мужчин и ребенок отправились на рыбалку и провалились под лед на Каме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел накануне около 14 часов недалеко от поселка Красный Яр напротив Чистополя.

- 30-летний мужчина с 64-летним отцом и 9-летним сыном отправились рыбачить на Каму и Шешму на самодельном трехколесном мотоцикле. Возвращаясь обратно в Чистополь, они попали в полынью, - рассказали в МЧС.

Отмечается, что всем троим удалось выбраться из воды, они самостоятельно добрались до рыбацкого дома отдыха. А вот самодельный мотоцикл утонул.

- К рыбацкому домику прибыли сотрудники МЧС. Они доставили рыбаков на судне на воздушной подушке «Хивус» в Чистополь. Медицинская помощь им не потребовалась, - сообщили в ведомстве.