В Татарстане на пожаре погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В Бугульме на пожаре погиб 35-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Трагедия произошла накануне около часа дня.

- Поступило сообщение, что в квартире одного из домов по Гафиатуллина вспыхнул огонь, - сообщили в ведомстве.

На месте происшествия сотрудники МЧС выяснили, что в однокомнатной квартире дома №32/2 сгорел диван. Площадь пожара составила два квадратных метра.

В результате погиб 35-летний мужчина. Предварительно, инцидент произошел из-за неосторожного обращения с огнем.