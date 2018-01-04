В Казани почти на месяц для движения закрыли улицы Магистральная, Яшь Кыч и Турбинная

В Казани до 2 февраля временно для движения закрыты улицы Магистральная, Яшь Кыч и Турбинная. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Так, закрыта проезжая часть улицы Магистральная - от дома №48/1 до дома №4, корп.1. Кроме того, полностью закрыта проезжая часть улиц Яшь Кыч и Турбинная - возле пересечения с улицей Магистральная.

- Закрытие связано с прокладкой инженерных сетей, - говорится в сообщении.

В связи с этим Исполком города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.